«Иногда дедуля кричал во сне - так мы узнавали, что он пережил»: Внуки рассказали о подвигах ветерана из Симферополя

ПРИШЛОСЬ СИДЕТЬ В БОЛОТЕ ТРОЕ СУТОК

- Такого, чтобы он посадил нас на колени и начал рассказывать о войне, не было. В дневные часы он вообще об этом никогда не вспоминал. И даже когда домой приходили другие фронтовики-ветераны, они о былом не говорили. Современные дела обсуждали, работу, «текучку», а войну – нет, - рассказывает Анна Тихоновская, внучка симферопольца - ветерана Великой Отечественной.

Ее дед, Владимир Тихоновский, родился в городке Корюковка Черниговской области Украины. Ушел в партизаны в 1941-м, будучи 17-летним юнцом, и прошел всю войну, дослужившись до командира отделения командир отделения 41-го стрелкового полка 45-й Стрелковой дивизии Белорусского военного округа. Однако о его военных подвигах дети и внуки узнавали только по ночам…

– Иногда дедуля кричал во сне, просыпался в холодном поту, мы заходили его успокаивать – и тогда только он начинал говорить о родной деревне, которую сожгли фашисты, о том, как ему пришлось сидеть в болоте трое суток, потому что кругом были немцы, - говорит внучка. – Оружия у него не было. Вот и прятался в грязище, в луже. Без еды. Нырял вод воду, дышал через трубочку, когда гитлеровцы приходили к болоту. Потом он все-таки дошел до своего партизанского отряда и дальше продолжил воевать.

Мемуары Тихоновского вышли в 2000 году

Однако Владимир Тихоновский все же решил написать мемуары. Он вряд ли бы взялся за это, если бы не вышла в 1990 году на Украине документальная повесть Галины Костюк «Непокоренная Корюковка. Автор искажала факты, рассказывая о партизанском движении и оккупации родного города Тихоновского. Поэтому ветеран решил написать собственные очерки о тех днях. Так в 2000 году появилась книга «Чтобы помнили».

- Из книги его мы тоже многое узнали, чего дедуля нам не рассказывал, - признается внучка.

«ПРОМОК ДО НИТКИ, НО, БЕСЕНОК, ПРОДОЛЖАЕТ ПОЛЗТИ»

В партизанском отряде Владимир Тихоновский, в основном, занимался разведкой. Щуплый, неприметный юноша вместе с товарищами приносил бесценные сведения партизанам.

«Никто нас не останавливал и не обращал никакого внимания на беззаботно «бродящих» по улицам пацанов... Только сейчас, много лет спустя понимаешь, что наши отцы не смогли бы провести так беспечно, как мы, разведку в родном городе. На них сразу бы обратили внимание», - вспоминал ветеран в своей книге.

В итоге его отряд совершил больше ста диверсий всего за несколько месяцев, а юркого, бойкого разведчика уже в феврале 1942 года перевели в стрелковый взвод. Парнишка даже умудрился попасть на глаза командиру партизанского соединения Алексею Федорову.

«В разгар боя ползет по тонкому льду реки со стороны противника человек с двумя гранатами за поясом. И ползет не куда-нибудь, а прямо к замаскированному в кустах партизанскому пулемету. У самого берега провалился, промок до нитки, но, бесенок, продолжает ползти. Цепляется за пучки травы, за корни деревьев, лезет к самому косогору на виду у противника, и враг щадит его, не стреляет», - так описывает Тихоновского дважды Герой Советского Союза в собственных мемуарах.

Партизаны приняли парня за вражеского лазутчика, скрутили и потащили в штаб. «Лазутчик» подозрительно радовался и пытался расцеловать всех. Ему не поверили и даже хотели расстрелять. Тихоновского спасла от смерти Маруся Скрипка, секретарь комсомольской организации, которая узнала в «лазутчике» молодого партизана.

НЕМЦЫ СОЖГЛИ РОДНОЙ ГОРОД

В феврале 1943 года Владимир Тихоновский стал свидетелем смерти на поле боя одной из журналисток «Комсомольской правды». Лиля Карастаянова прибыла к партизанам из Москвы незадолго до Нового года и шла вместе с отрядом, собирая материал для репортажей. И вот однажды отряду пришлось вступить в бой с немецким карательным отрядом.

Корюковку сожгли дотла... Фото из семейного архива Тихоновских

«Мимо нас за бойцами побежала Карастоянова. Лица ее не было видно - на бегу, она фотографировала. Пробежав по косогору несколько десятков метров, она упала как подкошенная. К ней подбежали партизаны, и перенесли ее в санчасть. Хирург Маринич снял шапку - пуля угодила Лиле в переносицу, и смерть наступила мгновенно», - вспоминал партизан.

А в конце того же февраля 1943 года партизанский отряд, в котором состоял Тихоновский, разгромил немецкий гарнизон в родном городке Тихоновского. Они разрушили один из дзотов, освободили заложников, убили три сотни солдат и полицейских. В отместку гитлеровцы уничтожили Корюковку. За два дня, 1-2 марта, они сожгли 1390 домов, более 7 тысяч местных жителей погибли…

«Благородная ярость» из известной военной песни переполнила наших бойцов до краев. Немало фашистских эшелонов пустили под откос в память о жертвах в Корюковке...

ЖИТЬ МОМЕНТОМ

После войны фронтовика Тихоновского взяли в школу КГБ СССР. Закончив обучение, он долгое время работал в Москве, а затем его перевели в Крым. Здесь он проработал в органах госбезопасности целых 20 лет, уйдя на пенсию в 1980-м году. Жить остался в Симферополе.

Владимир Тихоновский после войны служил в органах госбезопасности

- Он порой приходил со службы в 2-3 часа ночи, очень уставший. Но он все равно становился к плите, чтобы сварить для семьи борщ и пожарить блинчики! Уникальный был человек, образец для подражания! – вспоминают ветерана внуки. – Он кайфовал от всего, что делал. Ему нравилось встречать утром внуков с готовыми блинчиками, нравилось, что он способен доставить счастье другому. Он умел насладиться моментом: музыкой, свежим воздухом, вкусной едой.

Внуки звали его дедулечкой. Фото из семейного архив

Анна Тихоновская уверена, что доброту, любовь к жизни, выдержку воспитала в дедушке и других людях его поколения та страшная война, которую пришлось им всем пережить.

- Это была прививка своего рода. Фронтовики пережили голод, холод, ужасы. И оказались более человечны, более устойчивы и живучи, чем последующие поколения, - уверена внучка ветерана.

С женой Галиной фронтовик прожил всю жизнь. Внуки, улыбаясь, говорят, что дедуля сдувал с нее пылинки и всегда возвращался домой «к своей любимой Галочке».

Владимир и Галина Тихоновские. Фото из семейного архива

Владимира Тихоновского не стало в 2011 году. А в 2019-м его правнучка Катя заняла призовое место на всероссийском конкурсе «Наша история». С мамой она полетела в Москву на защиту своей работы и в День Победы прошла вместе с портретом своего героя по Красной площади в составе Бессмертного полка. Чтобы помнили.

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