Роскосмос подарил Симферополю антенну для Аллеи космонавтики

Около кинотеатра «Космос» в Симферополе установят антенну от Роскосмоса. Это часть благоустройства Аллеи космонавтов в парке имени Гагарина.

- Антенну привезли и разгрузили, мы делаем фундамент для нее, и течение недели установим. По плану мы договорились с ВМФ РФ, чтобы они прислали нам антенны. Но, к сожалению, сроки передачи затянулись. Мы вышли и на Роскосмос, на Дмитрия Леонидовича Рогозина. Они и передали антенну, которую мы сегодня выгрузили, - рассказал КП-Крым член Ассоциации содействия развитию аэрокосмической отрасли в Республике Крым «Спутник» Валерий Аксенов.

Справка об антенне, которая украсит Аллею КосмонавтикиФото: Виталий ПАРУБОВ

По его словам, созданная ассоциация «Спутник» по развитию космической деятельности в Крыму постепенно благоустраивает Аллею космонавтов.

- Сначала мы хотели сделать музей космонавтики, но пошли по более простому пути - решили создать в Симферополе Аллею Космонавтики около кинотеатра «Космос». Наша ассоциация «Спутник» заключила договор с администрацией города, что мы будем проводить благоустройство за свой счет, мы нашли спонсора. Установили два новых бюста космонавтам Юрию Гагарину и Сергею Королеву, организовали подсветку. Сейчас заканчивается изготовление скамеек для аллеи, - сообщил о благоустройстве аллеи Валерий Аксенов.

член Ассоциации содействия развитию аэрокосмической отрасли в Республике Крым «Спутник» Валерий АксеновФото: Виталий ПАРУБОВ

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