Аллея космонавтов появится в Симферополе
Власти Симферополя обсуждали первый этап создания Аллеи космонавтов, сообщили в пресс-службе администрации столицы Крыма.
Возле кинотеатра «Космос» хотят благоустроить территорию: озеленить, смонтировать автоматический полив и освещение, сделать пешеходные дорожки и установить скамейки.
Кроме того, планируется установить космическую антенну и таблички с именами известных космонавтов.
В дальнейшем отвечать за Аллею космонавтов будет отвечать Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Детский парк».
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ИСТОЧНИК KP.RU