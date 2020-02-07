Аллея космонавтов появится в Симферополе

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:34:50+03:00

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Власти Симферополя обсуждали первый этап создания Аллеи космонавтов, сообщили в пресс-службе администрации столицы Крыма.

Возле кинотеатра «Космос» хотят благоустроить территорию: озеленить, смонтировать автоматический полив и освещение, сделать пешеходные дорожки и установить скамейки.

Кроме того, планируется установить космическую антенну и таблички с именами известных космонавтов.

В дальнейшем отвечать за Аллею космонавтов будет отвечать Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Детский парк».

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ИСТОЧНИК KP.RU