2020-06-23T17:20:07+03:00
Общество

Бизнесмен Лебедев привез в Алушту уникальные арт-объекты из Швейцарии

В Профессорском уголке курортного города разместили коллекцию «Парк современного искусства LA Collection’Air» [фото]
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Игра в прятки. Фото: архив организатора выставки «Парк современного искусства LA Collection’Air».Игра в прятки. Фото: архив организатора выставки «Парк современного искусства LA Collection’Air».
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В курортной Алуште появилась еще одна достопримечательность: на набережной Профессорского уголка все желающие могут увидеть, потрогать руками и оценить «Парк современного искусства LA Collection’Air».

- Территория фантазии, иронии, созерцания, эксперимента, мистики и счастья, - такую оценку своему детищу дают организаторы выставки.

В основе Парка коллекция предпринимателя и филантропа Александра Лебедева, а также его жены Елены Перминовой. В 2019 году стараниями мецената в Профессорском уголке прошел эко-карнавал «Алушта.Green», где главной темой была Африка. И вот очередная необычная и креативная идея. Для ее воплощения на полуостров доставили свыше 50 необычных арт-объектов.

Все они созданы талантливыми российскими скульпторами: как признанными мастерами, так и авторами, которые только начинают свой творческий путь.

Уникальную коллекцию супружеская чета собирала специально для своего отеля LA Collection’ Air, который находится в швейцарском городе Люцерн. И вот этот кусочек Швейцарии сменил прописку и переехал на Крымский полуостров, где облюбовал Профессорский уголок в Алуште.

Рояль. Фото: архив организатора выставки «Парк современного искусства LA Collection’Air»

Рояль. Фото: архив организатора выставки «Парк современного искусства LA Collection’Air»

- Несколько компактных по размерам произведений современного искусства разместились на территории отеля «Море», а все остальные на набережной, - сообщили организаторы.

Хоботоносец. Фото: архив организатора выставки «Парк современного искусства LA Collection’Air».

Хоботоносец. Фото: архив организатора выставки «Парк современного искусства LA Collection’Air».

Арт-объекты объединены тремя темами, названия, которых относятся к разряду говорящих: «Знаки и символы», «Фигуры и персонажи» и «Бестиарий» (от лат. bestia «зверь» - средневековый сборник статей о животных. – От ред.)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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