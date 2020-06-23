За первый месяц курортного сезона Крым планирует принять полтора миллиона туристов
За первый месяц после старта высокого курортного сезона Крым может принять от одного до полутора миллиона туристов. Такой прогноз сделал министр курортов республики Вадим Волченко.
- Все необходимые меры безопасности и все актуальные рекомендации Роспотребнадзора должны осуществляться в полном объеме, - отметил министр и подчеркнул, что со следующей недели сотрудники Минкурортов начнут проверять все средства размещения на предмет соблюдения требований Роспотребнадзора.
А вот руководителям администраций курортных регионов полуострова поручено следить за туристской инфраструктурой.
Контроль за общим санитарным состоянием курортных территорий, парковками, подъездными путями к пляжам и объектам турпоказа, мониторинг пляжных территорий и соблюдение на них требований безопасности отдыха на воде - все это находится в ведении администраций и будет проверяться сотрудниками министерства.
По словам главного санитарного врача Крыма Натальи Пеньковской, благодаря соблюдению правил в республике поэтапно снят ряд ограничений и регион готовится к запуску курортного сезона. Сегодня успех летней кампании зависит от комплексного выполнения всех рекомендации Роспотребнадзора и ответственности представителей туротрасли.
- Мы готовы принимать туристов, в том числе и из других регионов России. Наша задача, чтобы курортный сезон, который стартует с 1 июля, был безопасен, и тогда он пройдет успешно, - подчеркнула Пеньковская.
Более того, к открытию официального курортного сезона в Крыму все пляжи оснастят необходимой информацией по соблюдению безопасного отдыха.
- Памятки туристам будут размещены на информационных щитах у входа на пляж. Они направлены на предотвращение возможности заражения. Самый частый вопрос - нужны ли маски на пляже, ответ - нет, не нужны, достаточно держать дистанцию, - отметил Волченко.
По его словам, уже со следующей недели министерство начнет выезды в регионы с целью проверки подготовки объектов размещения и пляжных территорий к приему туристов.
Напомним, что с 15 июня объекты санаторно-курортного комплекса полуострова могут принимать крымчан. На отдых в республику в рамках межсубъектового туризма жители других субъектов РФ смогут приехать с 1 июля.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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