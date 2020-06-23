2020-06-23T20:25:46+03:00
Общество

За первый месяц курортного сезона Крым планирует принять полтора миллиона туристов

На следующей неделе начнется проверка всех отелей и гостиниц на полуострове
Никита ПОЛЬКО
Поделиться:
Успешность сезона зависит от выполнения требований Роспотребнадзора.Успешность сезона зависит от выполнения требований Роспотребнадзора.Фото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

За первый месяц после старта высокого курортного сезона Крым может принять от одного до полутора миллиона туристов. Такой прогноз сделал министр курортов республики Вадим Волченко.

- Все необходимые меры безопасности и все актуальные рекомендации Роспотребнадзора должны осуществляться в полном объеме, - отметил министр и подчеркнул, что со следующей недели сотрудники Минкурортов начнут проверять все средства размещения на предмет соблюдения требований Роспотребнадзора.

А вот руководителям администраций курортных регионов полуострова поручено следить за туристской инфраструктурой.

Контроль за общим санитарным состоянием курортных территорий, парковками, подъездными путями к пляжам и объектам турпоказа, мониторинг пляжных территорий и соблюдение на них требований безопасности отдыха на воде - все это находится в ведении администраций и будет проверяться сотрудниками министерства.

По словам главного санитарного врача Крыма Натальи Пеньковской, благодаря соблюдению правил в республике поэтапно снят ряд ограничений и регион готовится к запуску курортного сезона. Сегодня успех летней кампании зависит от комплексного выполнения всех рекомендации Роспотребнадзора и ответственности представителей туротрасли.

- Мы готовы принимать туристов, в том числе и из других регионов России. Наша задача, чтобы курортный сезон, который стартует с 1 июля, был безопасен, и тогда он пройдет успешно, - подчеркнула Пеньковская.

Более того, к открытию официального курортного сезона в Крыму все пляжи оснастят необходимой информацией по соблюдению безопасного отдыха.

- Памятки туристам будут размещены на информационных щитах у входа на пляж. Они направлены на предотвращение возможности заражения. Самый частый вопрос - нужны ли маски на пляже, ответ - нет, не нужны, достаточно держать дистанцию, - отметил Волченко.

По его словам, уже со следующей недели министерство начнет выезды в регионы с целью проверки подготовки объектов размещения и пляжных территорий к приему туристов.

Напомним, что с 15 июня объекты санаторно-курортного комплекса полуострова могут принимать крымчан. На отдых в республику в рамках межсубъектового туризма жители других субъектов РФ смогут приехать с 1 июля.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В отелях скидки, на набережной - пустота: Как Крым встречает первых туристов

«Комсомолка» поехала в Алушту, чтобы разузнать все о ценах и правилах курортного сезона 2020 (подробнее)

В Крыму пассажиров поездов довезут на курорты автобусами

Добраться к морю можно от каждой железнодорожной станции (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Туризм: Отдых в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Могут ли мигранты в России поднять «черные погромы», как в США
Как нам не устроить в русских городах свой Миннеаполис, где вместо темнокожих будут таджики, киргизы и узбеки? Рецепты от национальной трагедии дал в разговоре с «КП» известный политолог Георгий Бовт
Новости 24
В больнице Севастополя больной коронавирусом устроил погром
Пятьдесят детских лагерей Крыма готовы принимать отдыхающих
Когда в Крыму перестанут лить дожди, рассказали синоптики
Количество рейсов в аэропорту «Симферополь» увеличилось на 39%
Жителя Джанкойского района задержали за хранение оружия
В Ялте рядом с мемориалом «Холм Славы» откроют музей военной техники
Из-за непогоды 180 населенных пунктов Крыма остались без света
Детский парк Симферополя украсили Аркой Победы
В Симферополе в день проведения парада Победы изменится движение общественного транспорта
При входе на зоны просмотра парадов Победы в Крыму будут раздавать маски
Пенсионер из Ялты два года обкрадывал Пенсионный фонд России
В Крыму заморозили тарифы на газ и электроэнергию
Когда в Крыму откроются кинотеатры и детские лагеря, рассказали власти
Предприятия Крыма, закрытые на время пандемии, с 29 июня получат компенсации
За сутки в Крыму нашли еще 10 больных коронавирусом
В Крыму на 85-м году жизни умер пациент с коронавирусом
Из-за ливней уровень воды в реках Крыма поднимется на метр
Крымские ученые выполнили 3D-съемку пещеры Таврида
Крыму отдадут единственный в России самолет для увеличения осадков
Вода в Черном море прогрелась до +25 градусов
Погода в Крыму на 23 июня: переменная облачность и тепло до +30
В Симферополе и Севастополе 23 июня частично отключат электричество
Аксенов официально разрешил провести парад Победы при запрете массовых мероприятий
Во сколько начнется парад Победы в Симферополе и Керчи