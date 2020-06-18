В Крыму пассажиров поездов довезут на курорты автобусами

В Крыму пассажиры поездов «Таврия» могут воспользоваться возможностью добраться на побережье от железнодорожных станций. На курорты Восточного Крыма автобусы будут ходить из Владиславовки, на Южный берег Крыма - из Симферополя, в Саки отвезут с железнодорожного вокзала Евпатории и из Севастополя в Форос и Алупку.

Услугу по автоперевозкам компания «Гранд Сервис Экспресс» запускает с 1 июля. На сайте grandtrain.ru пассажирам доступна возможность не только приобрести билет на поезд в Крым, но и заказать перевозки автотранспортом по территории полуострова Крым. Посадка в брендированные автобусы будет проходить сразу по прибытии поезда в течение 40 минут. Помимо побережья, автобусами можно добраться из Севастополя в Симферополь и обратно.

Стоимость проезда начинается от 124 рублей. Пассажирам необходимо соблюдать все требования по предотвращению распространения COVID-19 — соблюдать масочный режим, социальную дистанцию в местах массового пребывания граждан, для поседения в гостиницы и санаторно-курортные объекты иметь результаты теста на коронавирус не позднее 72 часов. От станции Владиславовка можно добраться до Судака с остановками в Феодосии и Коктебеле, из Симферополя автобусы курсируют до Ялты с остановками в Алуште и Гурзуфе, также из Симферополя можно добраться до Севастополя и до Евпатории с остановкой в Саках, из Севастополя - до Алупки с остановкой в Форосе.

Напомним, железнодорожный перевозчик по Крымскому мосту компания «Гранд Сервис Экспресс» выполняет маршруты «Симферополь — Москва» и «Санкт-Петербург — Севастополь». С конца июня поезда «Таврия» свяжут Симферополь с Кисловодском и Екатеринбургом. Еще один состав будет ходить из Санкт-Петербурга в Евпаторию и обратно.

Автобусы будут отправляться через 40 минут после прихода поезда

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Открыта продажа билетов на поезда в Крым по новым маршрутам из России

Железная дорога свяжет полуостров с Кисловодском и Екатеринбургом (подробнее)

Крымский мост для школьников будут со скидкой

Акция действует на места в поездах с отправлением до 31 августа 2020 года (подробнее)