Эксперт рассказал, как деньги налогоплательщиков утекают под землю

Больше половины воды, добываемой в Крыму с таким трудом, уходит под землю. Чем это грозит полуострову, КП-Крым узнала у эксперта - генерального директора Ассоциации производителей трубопроводных систем (АПТС) Владислава Ткаченко.

«ЗАЧЕМ ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ НА ТО, ЧТО ПРИВЕДЕТ К АВАРИЯМ?»

- Я каждый год несколько раз летаю в Крым, у вас проходит одна из лучших всероссийских конференций для представителей водоканалов. Так что ситуацию с трубопроводами в Крыму знаю достаточно хорошо, удалось посетить несколько предприятий.

Мы следили за 20 закупками водопроводных труб. И вместо качественных и долговечных изделий нередко приобретается фальсифицированная продукция. Причем однажды мы это даже установили вместе с представителями симферопольского водоканала. Работники предприятия отправили образцы материалов в аккредитованную лабораторию, оттуда пришел ответ, что качество не соответствует требованиям – однако закупку не отменили, все эти трубы «закопали».

А людей, которые не согласились подписываться под протоколом осуществления закупки с ссылкой на заведомо ложные документы «нужной» экспертизы, просто уволили или заставили уволиться. Самое смешное и грустное, что повторная экспертиза правильно определила сырье, из которого сделана труба, а в заключении написала: «подходит для труб», что является ложной информацией. Мы отправили все документы по этому делу в правоохранительные органы.

Написали об этой ситуации и в органы региональной власти, региональные ассоциации, поставили в копию главу Крыма. На материке обычно, если ставишь губернатора в копию, чиновники так или иначе реагируют. А здесь – никакой реакции! Ни от властей, ни от «ЖКХ-контроля».

Я не понимаю, зачем тратить бюджетные деньги на то, что заведомо приведет к авариям? Не лучше ли купить долговечные полимерные трубы, которые установил – и на 50 лет забыл о проблемах на конкретном участке?

«РИСКУЕМ ПОЛУЧИТЬ КОММУНАЛЬНЫЙ КОЛЛАПС»

Конечно, качественная труба в производстве дороже. Вот и делают порой из вторсырья (пакетов, пленок, бочек) или первичного сырья, предназначенного для бутылок, поддонов, но никак не для труб. Поставишь такую трубу – и через несколько месяцев жди аварий. Так быть не должно, такие закупки усугубляют и без того тяжелую ситуацию коммунальном хозяйстве.

Только 55% воды доходит до потребителя в КрымуФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Инфраструктура коммунальная – это советское наследие, все быстро ветшает. Трубы не меняют с той скоростью, с которой они выходят из строя. А когда выделенные на замену деньги нерационально используют – это вообще убивает просто.

Если не решать проблему, мы рискуем получить коммунальный коллапс, когда в домах не будет чистой воды, не будет тепла, ведь в ЖКХ все взаимосвязано, и теплоносителем в домах служит нагретая холодная вода из водоснабжения. А при авариях на канализации, как правило, сразу выключают подачу воды.

В среднем по стране по данным Росстата сети изношены на 43% (реально даже из уст Правительства РФ - более 60%), в Крыму – более чем на 70%. Но нужно учитывать, что «материковые» показатели занижены, ведь чиновники всегда старались показать, как у них все хорошо. А вступление Крыма в состав России – это амнистия для местных властей, ты можешь сразу честно дать все цифры по состоянию инфраструктуры.

Есть еще один нюанс. Оценка изношенности труб – это видение конкретного главного инженера водоканала. Он составляет акт технического обследования, пишет там то, что считает нужным. Никаких общих шаблонов и требований (по которым можно потом свести аналитические данные) к этому акту нет, только самые поверхностные. Очень важно сейчас ввести индекс технического состояния трубопровода, каталог повреждений – пока этого нет, это в планах.

В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ ТРАТИМ

Накопленный износ инфраструктуры ведет к тому, что мы - за наш с вами счет! - в два раза больше воды добываем и готовим до питьевого качества, а потом перерабатываем стоки.

Утечки колоссальные, официальные данные по Крыму – 55% потерь. И это чистая питьевая вода, которую добыли, довели (ну или хотя бы сказали, что довели) до питьевого уровня. А она просто утекает в землю!

В итоге города становятся обводненными, фундаменты плывут, дороги плывут. «Потерянная» по пути к потребителю вода смешивается с грунтовой, и это все через опять-таки дырявые трубы попадает в канализационные сети и на очистные сооружения.

В итоге очищенная питьевая вода (напомню, мы заплатили за ее добычу и очистку) смешивается с канализационными стоками. И ее еще раз чистят на канализационных очистных станциях (КОС). Опять же, частично (что удастся ресурсоснабжающей организации утвердить в тарифе) за наш с вами счет.

Выходит, что нужно тратить гораздо больше бюджетных денег на строительство мощных станций водоподготовки, КОС. И каждый год переплачивать за их работу. Все эти объекты – дорогое удовольствие для бюджета, а когда они еще и вдвое мощнее, чем требуется, - расходы получаются космические. А ведь всех эти издержек можно избежать, просто своевременно заменяя старые дырявые трубы на новые!

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