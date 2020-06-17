Почему на самом деле Симферополю не будет хватать воды еще минимум 10 лет

НЕТ У НАС ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ! НО ЭТО НЕ ТОЧНО…

Еще осенью 2019 года симферопольцы стали замечать, как мелеет местное водохранилище - один из основных водоемов, питающих крымскую столицу. В ноябре глава Госкомводхоза Крыма Игорь Вайль подтвердил: Симферопольское водохранилище заполнено на половину от своей проектной мощности (16 миллионов кубометров вместо 35 миллионов).

По словам Вайля, в водохранилище за сентябрь-ноябрь поступило в 4,5 раза меньше воды, чем в прошлом году. При этом глава Госкомводхоза отметил, что уже в декабре ожидаются первые обильные осадки, и ситуация исправится. Он даже призвал журналистов, которые начали бить тревогу «профессионально подходить к вопросу» и не беспокоиться, мол, аналогичная ситуация была и в позапрошлом году, и 10-15 лет назад.

Ноябрь 2019 года. Симферопольское водохранилище.Фото: Анастасия ЖУКОВА

Вот только зима дождями не порадовала. Совсем. В итоге 5 февраля все тот же Игорь Вайль заявил на совещании: из-за засухи все водохранилища республики заполнены только на треть, и запасов воды Симферополю хватит примерно на 100 дней.

По состоянию на февраль, в Аянском водохранилище было 1,2 млн кубометров (32% от объема), в Партизанском – 11,6 (34%), в Симферопольском – 11,8 (то есть еще меньше, чем в ноябре, всего 33% от нормы). И даже озвучивая такие тревожные цифры, Вайль оставался совершенно спокоен: работаем в нормальном режиме, никакой чрезвычайной ситуации нет, говорил он.

РЕШАТЬ ПРОБЛЕМУ МЭРУ ЗАПРЕТИЛИ

Зато тревогу забила глава администрации Симферополя Елена Проценко. В тот же день, когда Вайль обнародовал свой прогноз, она объявила о грядущем ограничении подачи воды.

- Запасов воды в поверхностных водохранилищах, которые питают Симферополь, не достаточно, чтобы круглосуточно и бесперебойно обеспечивать город, - гласило сообщение на официальной странице Проценко в Facebook. - Необходимо максимально рационально использовать имеющиеся водные ресурсы, поэтому, на сегодняшний день, принято решение об отключении горячего водоснабжения, кроме субботы и воскресенья, и переход на график подачи холодной воды утром и вечером.

Ограничения планировалось ввести с 10 февраля, гражданам отводили 5 дней на моральную и материальную подготовку.

Не успели жители столицы запаниковать, возмутиться, успокоиться и запастись емкостями для воды, как вечером все того же 5 февраля от Совета министров Крыма спустилась разнарядка: все отменить! Населению об этом объявил премьер-министр Юрий Гоцанюк.

В сообщении, распространенном его пресс-службой, говорилось, что за ночь выпало на 140 тысяч кубометров воды больше, чем за весь прошлый месяц, поэтому нет никакой необходимости переводить население на подачу воды по графику.

- Такая схема есть, но она будет приведена в действие в случае особой необходимости, - написал Гоцанюк в соцсетях. - Правительство же со своей стороны предпринимает все необходимые меры по сокращению возможных утечек воды.

ЗНАЛИ ЗАРАНЕЕ

Попытка Елены Проценко предотвратить возможную чрезвычайную ситуацию с помощью превентивных мер, не удалась. Высшие органы власти понадеялись на небо: мол, незачем недовольство народное вызывать ограничениями, графиками, если скоро пойдет дождь, и все разрешится само собой. Вот только дождь не пошел ни на следующий день, ни через неделю.

Интересно, что о тяжелой ситуации с водоснабжением столицы (да и всего полуострова) в правительстве Крыма знали точно еще за месяц до описываемых событий. Замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров 30 января посетил Крым и провел выездное совещание на территории Межгорного водохранилища - еще одного водоема, питающего Симферополь.

Выездное совещание на Межгорном водохранилище. 30 января 2020 года.

Присутствовали там вице-премьеры Евгений Кабанов и Юлия Жукова, премьер-министр Юрий Гоцанюк, а также гендиректор госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов.

Собственно, последний и доложил власть имущим всю правду о засухе и возможных вариантах ограничений в подаче воды для Симферополя. Представители Совета министров сделали вид, что только узнали о проблеме. И ничего не предприняли.

ВИНОВЕН ЛИ СЕВЕРО-КРЫМСКИЙ КАНАЛ

Разве водный вопрос появился у нас на повестке дня только в 2020 году? Нет, в Крыму пресная вода всегда была в дефиците. Решить проблему более или менее удалось только в советские годы – построив несколько наливных водохранилищ по всему полуострову, а также перебросив часть днепровской воды по Северо-Крымскому каналу (СКК).

Именно канал многие крымские политики объявили «козлом отпущения» в ситуации с нагрянувшей засухой. Вот, мол, Украина перекрыла воду в 2014 году, а теперь полуостров страдает, просим обратить внимание и провести повторные переговоры с Киевом по этому поводу. Президент Зеленский сразу же заявил, что не станет разговаривать об этом, пока Крым не вернут, а западные аналитики, недолго думая, предрекли войну между Россией и Украиной за воду для Крыма.

А теперь давайте оставим громкие заявления для трибун и разберемся предметно. Действительно, СКК обеспечивал более 80% потребностей полуострова в воде. Но только 20% днепровской воды шло в водохранилища для снабжения городов и сел, остальные кубометры использовали для нужд сельского хозяйства (полив садов, рисовых полей, наполнение прудов для рыбоводства).

Симферополь пил некоторую часть воды из канала, ее с 90-х подавали в Межгорное водохранилище, самый крупный искусственный водоем Крыма. Естественное питание у водохранилища тоже есть, поэтому оно не пересохло после событий 2014 года. А к 2024 году власти собираются наполнять его дополнительно паводковыми водами четырех рек.

Стоит учитывать, что Межгорное - лишь одно из четырех водохранилищ, питающих крымскую столицу (вместе с уже упомянутыми Аянским, Партизанским и Симферопольским). Остальные три от днепровской воды не зависели никогда, и перекрытие Северо-Крымского канала едва ли можно называть главной причиной проблем с водоснабжением в Симферополе.

А вот чиновничью бесхозяйственность - можно.

УТЕКАЙ!

В середине июня из Вилинского водозабора (Бахчисарайский район) в Симферополь начали подавать дополнительную 21 тысячу кубометров артезианской воды. Для этого реконструировали старый водовод и насосные станции, которые стояли без дела после перекрытия СКК.

По словам руководителя ГУП РК «Вода Крыма» Владимира Баженова, подготовка к запуску водовода началась полгода назад - как раз в конце 2019 года - начале 2020-го, когда критическое обмеление водохранилищ стало очевидным. В дальнейшем планируется также подавать воду в Симферополь из Ивановского водозабора. В сумме крымская столица к сентябрю начнет получать 50-55 тысяч кубометров артезианской воды в сутки.

Дожди в конце мая - начале июня не улучшили ситуацию с наполнением водохранилищФото: Михаил ПАТЛИС

Красивая картинка, власти действительно взялись за решение проблемы с водоснабжением… но есть нюанс, как говорится. Больше половины бесценной, добываемой с таким трудом воды к потребителю не попадет.

Как честно признаются в ГУП РК «Вода Крыма», потери во время транспортировки составляют 55%. Из года в год эти потери возрастают, ведь трубы проложены в 60-80-е годы и ветшают быстрее, чем их успевают менять.

Реконструкция водовода для подачи артезианской воды в Симферополь. Фото: Юрий Гоцанюк / Faсebook

В сутки крымская столица, по данным Госкомводхоза, расходует около 145 тысяч кубометров воды (5,2-5,4 миллиона кубометров в месяц). Это количество, которое выкачивают из водохранилища. А доходит до граждан меньше половины! Все остальное - утекает сквозь дырявые трубы.

Насколько все плохо? Очень.

Как сообщает Росстат, в Симферополе в среднем нуждается в замене 76% водопроводных труб (более 700 километров). В частности, в уличной сети необходимо менять 69,2% труб, а внутриквартальная и внутридворовая изношена и вовсе на 98%. Из крупных водоводов (диаметром от 600 мм и более) нужно менять 90,4%.

ЗА 10 ЛЕТ И 17 МИЛЛИАРДОВ

Мы попросили специалистов назвать нам хотя бы примерную сумму, которая необходима для того, чтобы восстановить водопроводные сети Симферополя.

- Необходимо не менее 17 миллиардов рублей, - рассказал КП-Крым генеральный директор Ассоциации производителей трубопроводных систем (АПТС) Владислав Ткаченко. - Это приблизительная оценка, основанная на цифрах, которые предлагает нам Минстрой РФ («Укрупненные нормативы цены строительства»). Мы взяли средний минимальный диаметр труб каждой группы, посчитали его стоимость, а также стоимость комплектующих (трубы, колодцы, запорно- регулирующая арматура). Получилось 30 тысяч рублей за 1 погонный метр сети - ниже среднего при идеальных условиях строительства. И это мы считали самые простые условия строительства, а в городе так обычно не бывает. А еще требуется благоустройство.

По расчетам Владислава Ткаченко, при наличии финансирования заменить весь симферопольский водопровод можно за 7-10 лет. И 6 лет в составе российского Крыма, в течение которых можно было поэтапно выделять средства, менять сети и экономить воду, мы уже потеряли.

В июне симферопольское водохранилище наполнено на 25%Фото: Михаил ПАТЛИС

При этом средств-то как раз Москва для Крыма не жалеет. И Федеральная целевая программа развития Крыма и Севастополя (ФЦП) из года в год только продлевается, редактируется, а объем ассигнований – увеличивается.

Но водоснабжением Симферополя во время составления списка мероприятий ФЦП чиновники не очень-то озаботились. В программу включили только водовод в Симферополь из Ивановского водозабора (запуск в 2020-м), а также строительство сетей и насосных станций для симферопольского микрорайона Петровские скалы (2022).

К слову, единую схему водоснабжения и водоотведения в Республике Крым разработали и утвердили только в конце 2017 года, потеряв немало драгоценного времени, которое можно было бы потратить на решение водной проблемы - не только Симферополя, но и всего региона.

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