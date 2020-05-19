2020-05-19T15:56:28+03:00
Общество

«Зрители вместе с нами опустятся на дно»: Пересохшее водохранилище Симферополя превратят в концертную площадку

Засуха и пандемия вдохновили камерный оркестр Крымской филармонии на необычный проект [фото]
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Денис Карлов мечтает отправить своих музыкантов вместе со зрителями на дно обмелевшего Симферопольского водохранилища. Фото: предоставлено Денисом КарловымДенис Карлов мечтает отправить своих музыкантов вместе со зрителями на дно обмелевшего Симферопольского водохранилища. Фото: предоставлено Денисом Карловым
Изменить размер текста:

Двадцать музыкантов исполняют бессмертную «Маленькую ночную серенаду» Амадея Моцарта на огромной открытой площадке, где вместо крыши южное небо, подсвеченное закатом.

Между зрительскими рядами, прикрывая растрескавшуюся землю, расстелены красные ковровые дорожки.

Любители классической музыки сидят так, что перед собой они видят оркестр, но стоит повернуть голову вправо - и можно любоваться лучами уходящего солнышка. А левее открывается чудесный вид на Чатыр-Даг.

«На дне моря» - так называется этот концерт-проект, который задумал Денис Карлов, худрук и главный дирижер камерного оркестра Крымской государственной филармонии.

- Приехал на обмелевшее Симферопольского водохранилище и меня осенила мысль, а почему бы зрителям не побывать на дне?! - рассказал КП-Крым Денис Карлов. - Трещины, масштабность площадей – эстетика такова, что мозг взрывает! Само сознание, что ты на дне, настолько необычно! Ведь такое раз в 50 лет может случиться – это феномен! Это круто!

Музыкант рассказал КП-Крым, что водохранилище – это идеальное место для проведения концерта: на плотине есть стоянка для автомобилей, спуск на дно плавный, без резких перепадов. И, пожалуй, самое главное – здесь можно без труда выдержать 1,5-метровую социальную дистанцию, как между зрителями, так и музыкантами.

- Надеемся, что в скором времени сможем осуществить свою идею. Ждем с нетерпением, когда творческим коллективам разрешат работать, - поделился с КП-Крым Денис Карлов, - Нам особых приготовлений не нужно: привезем генератор, проведем репетицию в новом «концертном зале», расстелем красные ковровые дорожки, расставим стулья и пригласим гостей! Зрителям будет полезно получить позитив для выхода из состояния унылости после карантина.

Концерты в пещере на время пандемии запретили. Фото: архив "КП"

Концерты в пещере на время пандемии запретили. Фото: архив "КП"

Крымским музыкантам не впервой проводить концерты в окружении креативных декораций: камерный оркестр три сезона выступал в Мраморной пещере, не редкость и творческие вечера в дворцах на Южном берегу Крыма.

- Каждое место имеет свой гимн: Мраморные пещеры - «В пещере горного короля» Эдварда Грига, дворец Александра III в Массандре – увертюры Петра Ильича Чайковского, - рассказывает музыкант. – У Симферопольского водохранилища пока нет гимна, но он обязательно появится после первого же концерта.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крымская изюминка: В одной из красивейших пещер планеты впервые зазвучала классическая музыка

«Комсомолка» посетила генеральную репетицию Первого Международного «Евразийского фестиваля высокой классики» (подробнее)

Как выглядит обмелевшее из-за засухи Симферопольское водохранилище

В нем осталось меньше половины воды (подробнее)

Если не будет дождей, Симферополь может перейти на подачу воды по графику

Нынешних запасов воды крымской столице хватит на 3,5 месяца (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Как в Симферополь тянут воду из Ивановского водозабора
Больница Бахчисарая осталась без света из-за аварии
В Крыму полицейские крышевали притон интимных услуг
Китайцы отправили в Крым 50 тысяч защитных масок
Возможность старта курортного сезона в Крыму 2020 обсудят 26 мая
Нарушителей масочного режима в Крыму будут поджидать казаки
За нарушение масочного режима в Крыму составлено 48 протоколов
За сутки в Крыму 23 человека были направлены в обсерватор
Статистика заражения коронавирусом в Крыму на 19 мая 2020 года в Крыму: 4 человека в реанимации
Через год курортную недвижимость Крыма ждет небывалый спрос
В Крыму выявили 4 новых случая заражения коронавирусом, среди них - медики
Погода в Крыму на 19 мая: без осадков и тепло до +26
В Симферополе рассказали, как записать ребенка в дежурную группу детсада
В Симферополе и Севастополе 19 мая произойдет масштабное отключение электричества
Часть Симферополя и района останется без воды 19 мая
Теперь нужно быть внимательными: Отдыхающие встретили на пляже в Керчи змею
В Крыму возобновили движение по 100 междугородним маршрутам
В Севастополе прошел суд по делу резонансного убийства в баре
В Ялте дерзкий кавказец ограбил дом и уехал на хозяйской «Ниве»
В Крыму 36 тысяч детей получат по 10 тысяч рублей в июне
Последние звонки для крымских школьников пройдут в режиме онлайн
Джемилев предположил, что Крым может стать частью Украины при смене президента РФ
Медикам и соцработникам Крым продлили льготный проезд
Аксенов рассказал, при каких условиях в Крыму могут ужесточить режим самоизоляции
Летние лагеря и кружки при школах в Крыму не будут работать в этом сезоне
В Крыму за сутки выявили 13 человек с коронавирусом
Возложение цветов и зажжение свечей: Как в Крыму почтят память жертв депортации