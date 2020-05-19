«Зрители вместе с нами опустятся на дно»: Пересохшее водохранилище Симферополя превратят в концертную площадку

Двадцать музыкантов исполняют бессмертную «Маленькую ночную серенаду» Амадея Моцарта на огромной открытой площадке, где вместо крыши южное небо, подсвеченное закатом.

Между зрительскими рядами, прикрывая растрескавшуюся землю, расстелены красные ковровые дорожки.

Любители классической музыки сидят так, что перед собой они видят оркестр, но стоит повернуть голову вправо - и можно любоваться лучами уходящего солнышка. А левее открывается чудесный вид на Чатыр-Даг.

«На дне моря» - так называется этот концерт-проект, который задумал Денис Карлов, худрук и главный дирижер камерного оркестра Крымской государственной филармонии.

- Приехал на обмелевшее Симферопольского водохранилище и меня осенила мысль, а почему бы зрителям не побывать на дне?! - рассказал КП-Крым Денис Карлов. - Трещины, масштабность площадей – эстетика такова, что мозг взрывает! Само сознание, что ты на дне, настолько необычно! Ведь такое раз в 50 лет может случиться – это феномен! Это круто!

Музыкант рассказал КП-Крым, что водохранилище – это идеальное место для проведения концерта: на плотине есть стоянка для автомобилей, спуск на дно плавный, без резких перепадов. И, пожалуй, самое главное – здесь можно без труда выдержать 1,5-метровую социальную дистанцию, как между зрителями, так и музыкантами.

- Надеемся, что в скором времени сможем осуществить свою идею. Ждем с нетерпением, когда творческим коллективам разрешат работать, - поделился с КП-Крым Денис Карлов, - Нам особых приготовлений не нужно: привезем генератор, проведем репетицию в новом «концертном зале», расстелем красные ковровые дорожки, расставим стулья и пригласим гостей! Зрителям будет полезно получить позитив для выхода из состояния унылости после карантина.

Концерты в пещере на время пандемии запретили. Фото: архив "КП"

Крымским музыкантам не впервой проводить концерты в окружении креативных декораций: камерный оркестр три сезона выступал в Мраморной пещере, не редкость и творческие вечера в дворцах на Южном берегу Крыма.

- Каждое место имеет свой гимн: Мраморные пещеры - «В пещере горного короля» Эдварда Грига, дворец Александра III в Массандре – увертюры Петра Ильича Чайковского, - рассказывает музыкант. – У Симферопольского водохранилища пока нет гимна, но он обязательно появится после первого же концерта.

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