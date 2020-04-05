Если не будет дождей, Симферополь может перейти на подачу воды по графику

Запаса воды для Симферополя хватит еще на 3,5 месяца даже при полной засухе. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- В то же время, полностью исключить переход к режимному водоснабжению пока нельзя. Полномочиями по введению почасовой подачи воды в режиме повышенной готовности обладает администрация города, - написал он на своей странице в Facebook.

Крымскую столицу снабжают водой три водохранилища - Аянское, Симферопольское и Партизанское. В Симферопольском на сегодняшний день 11 миллионов кубометров, в Партизанском - чуть больше, а в Аянском - три миллиона кубометров.

В ноябре 2019 по дну Симферопольского водохранилища можно было ездить на автомобиле. К сожалению, к весне 2020 ситуация улучшилась ненамногоФото: Анастасия ЖУКОВА

Общий запас во всех водохранилищах естественного стока в Крыму составляет 113,7 миллионов кубометров, что на 96,8 миллионов меньше прошлогодних показателей.

- По данным многолетних наблюдений хорошая наполняемость водохранилищ приходится на май-июнь. Мы и сегодня пользуемся водными запасами, которые были получены в результате осадков, выпавших в июне прошлого года. Увеличения водопотребления не наблюдается. Есть колебания в течение недели, но они были и раньше. Общая тенденция не изменилась, - отметил Аксенов.

По его словам, госпредприятие «Вода Крыма» разработало план мероприятий на случай дефицита воды. Сотрудники мониторят водопроводные сети, чтобы выявить аварийные участки, скрытые утечки и таким образом минимизировать потери ценного ресурса. С начала года в Симферополе обнаружили 26 таких утечек, из-за которых в сутки терялось более тысячи кубометров воды.

При этом работники временно прекратили работу по обнаружению незаконных врезок. Это сделано из-за ограничений во время режима всеобщей изоляции: проверки абонентов пока прекратились, все сотрудники абонентских служб работают удаленно. Отключать или ограничивать подачу воды коммунальщикам пока запретили - до отмены режима повышенной готовности из-за угрозы коронавируса.

Ранее власти Крыма планировали разработать проект подачи воды в Симферополь из Межгорного водохранилища. Ранее этот водоем дважды в год наполняли из Северо-Крымского канала, однако полуостров лишился днепровской воды, так как Украина не признала вхождение Крыма в Россию и отказалась поставлять воду даже на платной основе.

В феврале этого года чиновники Симферополя уже объявили переход на почасовую подачу воды из-за засухи, однако потом резко передумали.

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