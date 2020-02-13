Из-под земли, из воздуха, из моря: Почему в Крыму не могут найти универсальный способ решить проблему нехватки воды

Будем ли мы с водой этим летом, когда в Крым приедут миллионы отдыхающих? Этим вопросом задаются многие жители полуострова, особенно после фальстарта с режимом экономии в Симферополе. На официальном уровне единой концепции решения водной проблемы региона нет - есть стратегическая задача с множеством условий и составляющих.

ГДЕ СУХО, ТАМ ГЛУХО

Кроме поверхностного стока и подземных вод других источников водоснабжения в Крыму нет. В результате блокады Северо-Крымского канала в 2014 году регион потерял 74% источников пресной воды.

Поземные ресурсы для добычи воды есть в Нижнегорском, Советском и Красногвардейском районах. Низкая обеспеченность на всем Южном берегу, который питается от горных источников, и в Судаке. В Симферопольском и Кировском районах запасы чуть выше, а в Керчи, Феодосии и Ленинском районе подземных источников почти нет.

Дефицит воды питьевого качества существует в Первомайском, Красноперекопском и Черноморском районах. Правда, Минприроды завершает работы по оценке запасов подземных вод на Тарханкутском полуострове, и из 30 пробуренных скважин каждая третья водоносная. Так что в Черноморском районе питьевая вода скоро будет.

Водохранилища естественного наполнения - главный питьевой ресурс СимферополяФото: Надежда ДАЦЮК

- Воды по своему составу проблемные. Особенно в равнинном Крыму, - говорит Ольга Гончарова, начальник управления регулирования недропользования Минприроды Крыма. - Это связано с повышенной минерализацией и жесткостью. Но другой воды у нас нет, и кроме водоподготовки предложить что-то сложно. Только родниковый сток с гор более-менее чистый.

КТО КАЧАЕТ, ТОТ МОЛОДЕЦ

За последние 5 лет выдано свыше 1,5 тысячи лицензий на добычу воды, из которых не действуют только 300. Из добытых в сутки 270 тысяч кубометров 190 тысяч идет на хозяйственно-бытовые нужды, и 80 тысяч на полив в сезон. Но по выданным разрешениям выкачиваться должно в три раза больше.

- Либо нам не подают отчетность, либо занижают цифры, и это один из рисков потери качественной подземной воды, - объясняет Гончарова. - Чтобы мы понимали, сколько ее и сколько мы расходуем, каждый водопользователь должен подавать объективную информацию.

Сейчас при выдаче лицензий Минприроды ориентируется на данные полувековой давности, которые уже дважды должны были пройти переоценку. Поэтому недропользователий обязывают пересчитывать запасы воды и подавать данные в министерство.

Кроме того, на каждой скважине должен быть прибор учета, ежеквартально проводится химический анализ состава воды и ежемесячный замер ее уровня. Все эти условия под силу выполнить только крупным недропользователям - они под шалаш скважину не замаскируют.

А вот частники умудряются в чистом поле пробить колодец и якобы незаметно качать воду, чтобы потом продавать ее односельчанам. При себестоимости кубометра в 4 рубля цена в доставке составляет 30 рублей. Только в прошлом году официальные рейды выявили 45 нелегальных скважин, из которых 41 затампонировали, а на 4 скважинах их хозяева решили получить лицензии.

Сколько всего «левых» скважин должна подсчитать математическая модель, в которую Минприроды собирается закладывать статистические данные по добыче и минерализации, а также отслеживать, куда ведут водные пути. В настоящий момент весь мониторинг заключается в констатации фактов, и задача не допустить подачу некондиционной воды населению провалена: ее уже пьют в селах, где в колодцах другой нет.

Днепровская вода шла на поля, и найти ей замену будет не просто. Фото: Архив КП

СОЛЬ ЗЕМЛИ

В 2017 году в качестве пилотного проекта Госкомводхоз Крыма запустил опреснительную станцию в поселке Каменка Первомайского района. Она выдавала до 6 тысяч кубометров воды в сутки, регулируя ее химический состав в зависимости от качества в скважине. Стоимость станции в 1,2 миллиона рублей - не такие большие деньги, учитывая дефицит качественной воды в более чем сотне населенных пунктов. Но Каменке повезло, она находится в считанных километрах от залива Сиваш, куда отводится осадок после опреснения воды. А он может составлять от 30% до 50% объема. Еще больше отходов получится при опреснении морской воды, за что ратуют крымские ученые.

- Самое большое преступление - выкачивание ювенильных подземных вод. Потому что идет подмена морской водой, засолонение, и Крым может превратиться в соленую пустыню. Почему мы делаем самое элементарное? - возмущается Елена Ножко, доцент Академии биоресурсов и природопользования КФУ. - Опреснительные установки работают в Африке, на Ближнем Востоке. Стоимость воды зависит от способа - биомембранные много энергии не потребляют. Эти технологии на пике славы.

ВОЗДУХ - ТОЖЕ ВОДА

Действительно, биомебранное опреснение, электродиализ и гелиоустановки позволяют локально решать проблемы водообеспечения. Например, если внедрить гелиоопреснение, то одна солнечная электростанция под Симферополем со своей площади 200 гектаров способна обеспечить пресной водой 100 тысяч человек из расчета 1,5 кубометра на человека в день. С утилизацией осадка вопрос остается открытым, хотя проекты по его превращению в товарные соли уже существуют.

- Единственное, что мы можем сказать точно- в ближайшие годы дефицит пресной воды будет только нарастать, и в Крыму для разных территорий технологии будут свои, - убежден Николай Иванютин, младший научный сотрудник НИИ сельского хозяйства Крыма, - Израиль 86% сточных вод использует вторично, а мы по 160 миллионов кубометров в год сбрасываем.

Колодец в чистом поле можно сделать невидимым. Фото: Минприроды РК

Ученые КФУ проводят испытание установки «Воздушный родник», которая позволяет получать от 1 до 18 кубометров воды в сутки. Теплый воздух попадает в инжектор, проходит по трубе вниз, конденсируется и на выходе получается дистиллированная вода, которую после доведения до ГОСТа необходимыми минералами можно пить. Один из главных недостатков - труба быстро засоряется, и воду придется очищать дополнительно, что увеличивает ее стоимость.

Интересно, что подобные технологии в античные времена использовали греки - в городище Киммерик до сих пор можно увидеть вырубленный в скале со стороны моря грот, где навес-козырек служил тем самым инжектором, и при перепаде дневных и ночных температур вода стекала в накопительную ванну. Тот же принцип, используемый в естественных гротах крымских пещер, способен аккумулировать больший водный ресурс. Останется только подать его потребителям.

УПРАВИЛИСЬ

- Наша проблема в отсутствии системы интегрированного управления водными ресурсами, - убежден Виктор Тарасенко, профессор, известный крымский ученый и эколог. - В первую очередь, нужна нормативно-правовая база с учетом обязательного воспроизводства по 700-800 миллионов кубометров воды в год.

Сейчас водные ресурсы раздроблены между тремя ведомствами. За их добычу из-под земли и водосбор поверхностных источников отвечает Минприроды Крыма. За аккумуляцию в водоемах и переброску до очистных сооружений - Госкомводхоз. За подачу воды потребителю - МинЖКХ. В результате у дефицитного ресурса единого хозяина нет, и каждое ведомство видит свою задачу в узком ключе. Тогда как в масштабах всего Крыма нужна оптимальная территориальная структура управления водным ресурсом: региональный по сохранению всего водного каркаса, районный или бассейный уровень с рациональным использованием водосборного комплекса, и локальный уровень по отношению к конкретному водоему или участку реки.

Для нужд мелиорации нужна программа по созданию лесозащитных полос, залесению склонов и водоразделов, чтобы накопленная в земле влага не выдувалась ветрами. Масштабные потери в водопроводной сети на уровне 50-60% вообще не поддаются никакой логике - с таким трудом собранная и очищенная вода просто уходит в землю через дырявые трубы.

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Справка «КП»

По данным Госкомводхоза Крыма, дефицит пресной воды в регионе составляет 190 миллионов кубометров, а в перспективе вырастет до 210 миллионов. Из них 150 миллионов - на полив сельхозугодий. Разработано несколько вариантов решения: строительство новых водохранилищ и реконструкция старых с заменой систем и узлов, строительство атомного комплекса для опреснения морской воды на нужды орошения, переброска стока реки Кубань через Керченский пролив с использованием русла Северо-Крымского канала. Экономически целесообразный первый вариант потребует 30 миллиардов рублей и больше 10 лет на реализацию.

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