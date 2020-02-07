Можно ли в Крыму использовать сточные воды для полива

Маловодье. Это слово уже вошло в обиход крымчан. До водной блокады на полуострове не особенно следили за миллиметрами осадков и заполнением водохранилищ. За более чем полвека работы Северо-Крымского канала как-то не задумывались об использовании иных источников пресной воды, поскольку она шла из Днепра по самой большой в Европе искусственной реке.

СЛОЖНАЯ ВОДА

Теперь времена иные. Уже седьмой сезон прогнозы на урожай в Крыму напрямую связаны с «небесной канцелярией», поскольку без систем искусственного орошения большая часть посевных площадей полуострова годится только для засухоустойчивых культур.

При этом все чаще звучат призывы использовать для полива сточные воды, которые сбрасываются после очистки в русла рек или море.

- Воды с очистных сооружений больших городов уходит очень много. Эта вода сложная для сельского хозяйства, но имеет большую перспективу, - считает первый замминистра сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.

Пионерами вторичного использования воды стали хозяйства в Симферопольском районе, недалеко от канализационно-очистных сооружений (КОС) села Укромное. Они способны обеспечить полив 500 гектаров. Взятые пробы показали, что после очистки вода годится для выращивания кормовых культур, но для садов и виноградников не подходит - в ней представлена практически вся таблица Менделеева, которая окажется в сельхозпродукции. Изменить состав воды можно только после доочистки, что в разы повышает стоимость каждого кубометра, и, как следствие, выращенных овощей и фруктов.

Перерытый Северо-Крымский канал больше всего ударил по аграриям. Фото: Архив КП

НА НАС НЕ РАССЧИТАНО

С 2019 года в России вступила в активную фазу государственная законодательная реформа по перевооружению канализационно-очистных сооружений с внедрением новых технологий. По степени очистки и объемам перерабатываемых стоков КОСы подразделяются на две категории. Перерабатывающие свыше 20 тысяч кубов отнесены к наиболее влияющим на природную среду. На них в обязательном порядке применяются современные технологии очистки. Какие именно – определяет Росстандарт, публикуя перечень в федеральном справочнике.

- Два существующих справочника наилучших доступных технологий от 2015 года и 2019 года не содержит принципов использования сточной воды для сельского хозяйства, - отмечает начальник управления экологической безопасности ГУП РК «Вода Крыма» Николай Осипов. - Это говорит о том, что в целом по Российской Федерации проблемы водообеспеченности не стоят так остро, как в Крыму. Эти вопросы не прорабатываются.

При строительстве и модернизации КОС по нормативам учитывается сброс стоков в водоемы, где разводится рыба. Тем не менее, в санитарных нормах и правилах (СанПиН) установлены качественные показатели для воды, которая после очистки используется для орошения полей.

Миллионы кубометров воды сбрасывается ежегодно в мореФото: Евгения ГУСЕВА

- Санитарное законодательство не позволяет нам сегодня использовать такую воду для орошения овощных, плодово-ягодных, фруктовых, бахчевых, салатных культур, - подчеркивает Осипов. - Из разрешенных для полива технической водой остаются только кормовые культуры.

Менять эти требования – значит встать на долгий путь обращений в Минздрав и Роспотребнадзор, проводить исследования, которые не обязательно увенчаются успехом.

Канализационно-очистные сооружения Крыма строились в 60-е годы прошлого века с механической и биологической очисткой. О том, что впоследствии вместе с моющими средствами в стоках будет изобилие химикатов, их проектировщики знать не могли.

Новые очистные уже учитывают эти факторы, но процесс реконструкции идет не быстро: по Федеральной целевой программе реконструкции подлежат КОС города Саки и Евпатории, Бахчисарая и Джанкоя. Строительство новых очистных, особенно в сельской местности, пока только обсуждается.

КАРСТ И ГЛИНА

Чтобы использовать очищенные стоки для орошения, нужно получить согласование в Роспотребнадзоре и Росприроднадзоре. Но административный регламент не прописан с 1996 года. При этом есть ряд ограничений, как то водозаборные зоны, зоны рекреации, и зоны выхода карстовых полостей, которыми так богат Крымский полуостров.

Фактически, если посмотреть на карту, весь предгорный и горный Крым не годится для вторичного использования воды на орошение. В степных районах под ограничения попадают территории зон санитарной охраны вокруг водных объектов, которые сейчас не установлены в натуре из-за регуляторной неразберихи в профильном законодательстве. Но и оставшиеся клочки суши подходят далеко не все - их подземные источники пресной воды должны иметь природный барьер от воды с полей.

- Перед горизонтом должен быть водоупор, допустим, глина, - объясняет Осипов. - И если где-то рядом население использует подземные воды для питьевого водоснабжения, то их в обязательном порядке нужно переводить на централизованную подачу воды.

Если учесть все нюансы, то использовать воду с очистных для полива можно в Сакском районе, возле сел Уютное и Штормовое, что под Евпаторией, а также в округе Красноперекопска и Симферополя.

- В Симферопольском районе самые большие очистные в селе Укромное перерабатывают 39 миллионов кубометров стоков в год с последующим сбросом в Салгир, - уточняет Осипов. - Ниже по течению, в 500 метрах, сточная вода переходит в поверхностный источник, откуда сельхозпроизводители уже забирают воду на полив. И, если быть объективным, воды Салгира выше по течению бывают по составу хуже, чем выходят после КОС. Получается, что мы чистим уже загрязненную реку.

ИЩИТЕ ВАРИАНТЫ

По планам Минсельхоза, в ближайшие годы площадь орошаемых земель дойдет до 40-50 тысяч гектаров. Сегодня поливается только 20 тысяч гектаров полей и садов, преимущественно из подземных источников и прудов-накопителей.

При строительстве Северо-Крымского канала его мощности были рассчитаны на полив 400 тысяч гектаров, расположенных в степных районах Крыма, где открытых источников воды нет. Сейчас при маловодье и ограничении добычи подземных вод для сельхознужд на первый план выходят нестандартные источники влаги. Но вторичное использование воды - не самый лучший вариант. По крайней мере для Крыма.

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