Чиновники Крыма подготовили мегапроект, чтобы спасти Симферополь от засухи
Власти Крыма готовят мегапроект. Специалисты скоро приступят к разработке технико-экономического обоснования на наполнение за счет Межгорного водохранилища.
- Это мегапроект. Если экспертиза подтвердит наличие воды в реках Альма, Бельбек и Матра, то будет разрабатываться проект, чтобы мы наполняли это водохранилище и тогда все опасения по обеспечению Симферополя пропадут, - рассказал журналистам глава Госкомводхоза Крыма Игорь Вайль.
По его словам, Межгорное водохранилище всегда спасало столицу Крыма, когда не было воды. Ранее водоем дважды в год наполняли по системе Северо-Крымского канала.
СПРАВКА «КП»:
Межгорное водохранилище - самый большой из наливных искусственных водоемов Крыма. Его объем составляет 50 миллионов кубических метров. Основным источником его наполнения – Северо-Крымский канал, но его перекрыла Украина после присоединения полуострова к России.
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ИСТОЧНИК KP.RU