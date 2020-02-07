Чиновники Крыма подготовили мегапроект, чтобы спасти Симферополь от засухи

7 Февр. 2020 2020-02-07T14:09:17+03:00

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Власти Крыма готовят мегапроект. Специалисты скоро приступят к разработке технико-экономического обоснования на наполнение за счет Межгорного водохранилища.

- Это мегапроект. Если экспертиза подтвердит наличие воды в реках Альма, Бельбек и Матра, то будет разрабатываться проект, чтобы мы наполняли это водохранилище и тогда все опасения по обеспечению Симферополя пропадут, - рассказал журналистам глава Госкомводхоза Крыма Игорь Вайль.

По его словам, Межгорное водохранилище всегда спасало столицу Крыма, когда не было воды. Ранее водоем дважды в год наполняли по системе Северо-Крымского канала.

СПРАВКА «КП»:

Межгорное водохранилище - самый большой из наливных искусственных водоемов Крыма. Его объем составляет 50 миллионов кубических метров. Основным источником его наполнения – Северо-Крымский канал, но его перекрыла Украина после присоединения полуострова к России.

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ИСТОЧНИК KP.RU