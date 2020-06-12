В Симферополь начали подавать воду из артезианских скважин

12 Июнь 2020 2020-06-12T12:33:32+03:00

Теперь можно дома принять душ из подземного источника. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

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12 июня, в пятницу система водоснабжения столицы региона стала наполняться из артезианских скважин. Об этом событии сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов на своей странице в VK. Всего за сутки будет подано свыше 20 тысяч живительной влаги, что позволит решить проблемы обмеления привычных источников воды.

В регионе из-за аномальной засухи сложилась непростая ситуация: От Симферопольского водохранилища, например, осталась лишь жалкая лужица. Крымские музыканты на дне полувысохшего водохранилища даже захотели дать концерт.

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ИСТОЧНИК KP.RU