В Симферополь начали подавать воду из артезианских скважин
12 июня, в пятницу система водоснабжения столицы региона стала наполняться из артезианских скважин. Об этом событии сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов на своей странице в VK. Всего за сутки будет подано свыше 20 тысяч живительной влаги, что позволит решить проблемы обмеления привычных источников воды.
В регионе из-за аномальной засухи сложилась непростая ситуация: От Симферопольского водохранилища, например, осталась лишь жалкая лужица. Крымские музыканты на дне полувысохшего водохранилища даже захотели дать концерт.
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ИСТОЧНИК KP.RU