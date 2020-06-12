2020-06-12T12:33:32+03:00
Общество

В Симферополь начали подавать воду из артезианских скважин

Ежесуточная подача составит свыше 20 тысяч кубометров
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Теперь можно дома принять душ из подземного источника.Теперь можно дома принять душ из подземного источника.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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12 июня, в пятницу система водоснабжения столицы региона стала наполняться из артезианских скважин. Об этом событии сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов на своей странице в VK. Всего за сутки будет подано свыше 20 тысяч живительной влаги, что позволит решить проблемы обмеления привычных источников воды.

В регионе из-за аномальной засухи сложилась непростая ситуация: От Симферопольского водохранилища, например, осталась лишь жалкая лужица. Крымские музыканты на дне полувысохшего водохранилища даже захотели дать концерт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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В Симферополь начали подавать воду из артезианских скважин
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