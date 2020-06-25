2020-06-25T13:44:15+03:00
Политика

Эксперт объяснил желание политиков Турции признать Крым частью России

Шаг Анкары навстречу Москве связывают с углублением отношений между странами
Надежда ДАЦЮК
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Турецкие политики хотят признать Крым российскимТурецкие политики хотят признать Крым российскимФото: Архив "КП"
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В российско-турецких отношениях произошел поворот в сторону углубления сотрудничества. Такое мнение КП-Крым выразил политолог Владислав Ганжара, комментируя план дружбы и мира, разработанный турецкой партии Vatan («Родина»), в котором один из пунктов предполагает признание Крыма частью России.

Ранее представители турецкой партии Vatan («Родина») разработали средиземноморский план дружбы и мира, в котором один из пунктов предполагает признание Крыма частью России. Также политики отметили важность сотрудничества с Россией в рамках строительства западноазиатского альянса.

- Мы наблюдаем, что все больше политических сил в разных странах понимают важность партнерства с Российской Федерацией для себя. Это партнерство может быть выстроено только на понимании самой российской государственности. Официальная турецкая позиция по Крыму достаточно двойственная и отражает традиционную политику Эрдогана, связанную с двойными стандартами. Говоря о России, он пытается обойти тему Крыма, а вот находясь на Украине или с Владимиром Зеленским, Эрдоган заявляет, что не признает российский Крым, - отмечает политолог.

По его словам, за последние годы в российско-турецких отношениях произошло углубление сотрудничества, но для полноценного выстраивания стратегии необходимо признание Крыма российским регионом.

- Вопрос политического признания Крыма является очень важным. Ряд политических сил в разных странах это понимают: и в Европе, и в Турции. В последние годы тренд на поддержку таких политических сил только возрастает. А вот действующая позиция Турции порой приводит к потере сторонников среди населения, ведь подавляющее большинство граждан других стран понимают, что для их благополучия важно партнерство с Российской Федерацией, - заключил Ганжара.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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