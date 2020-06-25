Журналисты проверили скорость мобильного интернета в Крыму

С появлением в жизни человечества гаджетов мир стал более мобильным. Наличие интернета дома - это уже не роскошь, а норма. Мобильным интернетом также никого не удивишь. Люди пользуются им везде, где позволяют технические возможности: отправляют письма, когда стоят в автомобильной пробке, выкладывают фото с отдыха на пляже, скачивают игры для ребенка на детской площадке во дворе.

Но не всегда заявленная скорость мобильного оператора соответствует действительности. Для замеров скорости многие пользуются бесплатными тестовыми программами в своем смартфоне.

Мобильный оператор Win mobile организовал пресс-тур для журналистов и редакторов крымских СМИ с целью определения скорости интернета по одному из популярных туристических маршрутов в Евпатории. Представители средств массовой информации самостоятельно замерили скорость интернета и сравнили их с замерами, сделанными на профессиональном оборудовании техническими специалистами компании «К-Телеком». Кроме того, у журналистов была возможность задать интересующие вопросы генеральному директору Win mobile Сергею Рубцову и техническому директору компании Дмитрию Теличко.

Одним из главных вопросов - почему замеры профессионального оборудования пусть не на много, но отличаются от показательней, сделанных на смартфон?

- Потому что каждый абонентский терминал (смартфон. - Ред.) индивидуален, со своими достоинствами и недостатками. Кроме того, сам спидтест выбирает сервер для замера рандомно. Причем сервер может даже находиться не то что не на территории Крыма, но и даже не на территории России. Сам путь сигнала после мобильной сети может меняться в зависимости от местоположения сервера, и в случае если сервер выбирается не на территории Крыма или России, о каких релевантных замерах может идти речь. Кстати, не забывайте, что открытые онлайн-приложения на телефоне в момент замера также существенно искажают результаты, потребляя в этот момент интернет-трафик, - поясняет Сергей Рубцов. - Наши технические специалисты делают «чистые» замеры - мы измеряем радиочасть сигнала от телефона до нашего сервера, самый короткий путь, который исключает моменты занижения скорости передачи данных в каналах от внешних воздействий. Именно поэтому эти программы стоят не одну сотню тысяч рублей – они максимально точно показывают скорость передачи данных в нужной локации.

Журналистами с помощью спидтестов были сделаны замеры в точках маршрута пресс-тура: «Малый Иерусалим» - отель Ribera Resot &SPA – Набережная города Евпатория. Результаты показали скорость передачи данных от 17,7 до 39 Мбит/сек.

А вот профессиональные замеры специалистов «К-Телеком» показали максимальную скорость приема и передачи данных в сети 3G - до 43,2 Мбит/сек., в сети 4G LTE - до 75 Мбит/сек.

Win mobile обещает порадовать своих абонентов специальным туристическим тарифом

При таком качестве сигнала у абонента нет никаких проблем при общении по телефону, передачи фото и видео по интернету, выходу в прямой эфир в социальных сетях и даже просмотре фильмов онлайн. - Наша сеть на текущий момент на всех базовых станциях поддерживает технологию 2G и 3G, - заметил технический директор Дмитрий Теличко. – Этого в принципе уже достаточно для того, чтобы обеспечить хорошую голосовую связь и полноценное общение в мессенджерах. На сегодняшний момент мы даже запустили функцию HD-voice, которая значительно улучшает качество речи – распознавание, тембр, узнаваемость голоса. Но мы активно занимаемся развитием сети 4G. На текущий момент у нас чуть более половины базовых станций уже с поддержкой стандарта LTE.

LTE – сеть четвертого поколения, которая позволяет передавать данные со скоростью до ста мегабит в секунду, что приравнивает мобильный интернет к стационарному. Пользователи могут свободно использовать стриминговые сервисы – например, онлайн игры или прямые эфиры в социальных сетях.

Кроме того, в ближайшее время крымский мобильный оператор Win mobile обещает порадовать своих абонентов специальным туристическим тарифом.

Подготовила: Мария Марчук