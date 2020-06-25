Роспотребнадзор Крыма: В двухместные номера отелей могут заселяться и нерасписанные пары

У пар, которые будут заселяться в отели Крыма, не будут требовать штамп в паспорте о заключении брака, сообщила глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Ранее в соцсетях возникла бурная дискуссия относительно пункта 19 в рекомендациях Роспотребнадзора по заселению в отели. Там сказано, что «размещение гостей в номере преимущественно одноместное, за исключением семейного». Такая формулировка вызвала вопросы, могут ли не расписанные парень с девушкой снять номер для отдыха.

- Скажите мне, пожалуйста, где здесь написано о том, что от гостей будут требовать свидетельство о браке или штамп в паспорте? - сказала Пеньковская, повторив текст пункта 19 в рекомендациях Роспотребнадзора в ответ на вопрос, может ли несемейная пара поселиться в отель.

Российский Роспотребнадзор также разъяснил рекомендацию, которая вызвала дискуссии: желательно не заселять в номера людей, не контактирующих друг с другом в обычной жизни, чтобы избежать дополнительных рисков инфицирования при тесном контакте. Документы, подтверждающие брак, у пар требовать не будут.

Напомним, крымские отели и санатории открылись с 15 июня. Правда, они пока доступны только для местных. С 1 июля на полуострове ждут отдыхающих из других регионов России.

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