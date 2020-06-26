2020-06-26T11:40:48+03:00
Политика

Эксперт: «Изменение цен на нефть не поможет Порошенко вернуть Крым»

Бывший президент Украины мог бы обратить внимание на внутренние проблемы своей страны
Надежда ДАЦЮК
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Экс-президент Украины Петр Порошенко, по мнению эксперта, может увидеть украинский полуостров только во снеЭкс-президент Украины Петр Порошенко, по мнению эксперта, может увидеть украинский полуостров только во сне
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Падение цен на нефть никак не сможет повлиять на статус Крыма и на возвращение полуострова в состав Украины. Такое мнение КП-Крым высказал политолог Владислав Ганжара.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко сказал, что у страны появился «уникальный шанс вернуть Крым» на фоне падения цен на нефть, поскольку Россия якобы не сможет финансировать полуостров на фоне «глубокого кризиса».

- Цены на нефть и возвращение Крыма в состав Украины - это вещи абсолютно не связанные. Хотя сегодня баррель преодолел отметку в 40 долларов, и эксперты отмечают тенденцию к росту цен. Это благополучно скажется на экономическом развитии РФ. Безусловно, ни при каких обстоятельствах желание Порошенко не будет воплощено в жизнь, - отмечает политолог.

По мнению Ганжары, возвращение Крыма в состав Украины может только присниться Порошенко, как уже, вероятно, происходит на протяжении последних шести лет.

- Сейчас в мире мы наблюдаем достаточно серьезный кризис социально-экономического характера. Однако он никак не повлияет на государственное устройство Российской Федерации, на территориальную целостность нашей страны. А господин Порошенко делает то, что у него лучше всего получается: спекулирует темой российско-украинских отношений, темой Крыма, - заключил Владислав Ганжара.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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