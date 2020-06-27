Коронавирус в Крыму, последние новости на 27 июня: восстановлены автобусы на материк
Около трех месяцев автобусы не ходили из Крыма в другие регионы России. Однако с 26 июня полуостров восстановил сообщение. Стартовали рейсы в Москву, Ставрополь, Астрахань и Волгоград. Перечень направлений будет расширяться по мере поступления заявок на открытие рейсов от автомобильных перевозчиков. На 1 июля запланировано открытие маршрутов в направлении Ростова-на-Дону, Краснодара, Мытищи, Шуи и Геленджика.
За сутки в Крыму выписали 18 человек с выздоровлением от коронавирусной инфекции, лечение продолжают 169 человек.
Отдых в дорогих отелях Крыма пользуется спросом. Эксперты зафиксировали увеличение количества броней.
Фото: yandex.ru/covid19
КОРОНАВИРУС В ЯЛТЕ
За сутки в Ялте зафиксировали одного заболевшего коронавирусом.
КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ
Пять случаев COVID-19 подтверждено за сутки в Севастополе.
КОРОНАВИРУС В ЕВПАТОРИИ
Два случая зафиксировано в Евпатории: один у пациентки городской больницы, где выявлен крупный очаг инфекции, второй - при лабораторном скрининге медработников.
КОРОНАВИРУС В ФЕОДОСИИ
В Феодосии нет заболевших коронавирусом.
КОРОНАВИРУС В СУДАКЕ
В Феодосии нет заболевших коронавирусом.
КОРОНАВИРУС В АЛУШТЕ
Еще один случай COVID-19 зарегистрирован у больного пневмонией в Алуште.
КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ
Один случай зафиксирован в Симферополе у контактного в семейном инфекционном очаге.
ИСТОЧНИК KP.RU
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