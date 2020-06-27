Коронавирус в Крыму, последние новости на 27 июня: восстановлены автобусы на материк

Около трех месяцев автобусы не ходили из Крыма в другие регионы России. Однако с 26 июня полуостров восстановил сообщение. Стартовали рейсы в Москву, Ставрополь, Астрахань и Волгоград. Перечень направлений будет расширяться по мере поступления заявок на открытие рейсов от автомобильных перевозчиков. На 1 июля запланировано открытие маршрутов в направлении Ростова-на-Дону, Краснодара, Мытищи, Шуи и Геленджика.

За сутки в Крыму выписали 18 человек с выздоровлением от коронавирусной инфекции, лечение продолжают 169 человек.

Отдых в дорогих отелях Крыма пользуется спросом. Эксперты зафиксировали увеличение количества броней.

Фото: yandex.ru/covid19

КОРОНАВИРУС В ЯЛТЕ

За сутки в Ялте зафиксировали одного заболевшего коронавирусом.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

Пять случаев COVID-19 подтверждено за сутки в Севастополе.

КОРОНАВИРУС В ЕВПАТОРИИ

Два случая зафиксировано в Евпатории: один у пациентки городской больницы, где выявлен крупный очаг инфекции, второй - при лабораторном скрининге медработников.

КОРОНАВИРУС В ФЕОДОСИИ

В Феодосии нет заболевших коронавирусом.

КОРОНАВИРУС В СУДАКЕ

В Феодосии нет заболевших коронавирусом.

КОРОНАВИРУС В АЛУШТЕ

Еще один случай COVID-19 зарегистрирован у больного пневмонией в Алуште.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ

Один случай зафиксирован в Симферополе у контактного в семейном инфекционном очаге.