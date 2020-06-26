2020-06-26T11:04:16+03:00
Туризм

Крым восстановил автобусные перевозки на материковую часть РФ

Рейсы в Москву, Ставрополь, Астрахань и Волгоград стартовали сегодня
Анна КИРИЕНКО
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В Крыму восстановлено автобусное сообщение с материкомВ Крыму восстановлено автобусное сообщение с материкомФото: Надежда ДАЦЮК
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Крым восстанавливает межрегиональные перевозки по регулярным автобусным маршрутам. С сегодняшнего дня стартовали рейсы в Москву, Ставрополь, Астрахань и Волгоград. Перечень направлений будет расширяться по мере поступления заявок на открытие рейсов от автомобильных перевозчиков.

- Сегодня от автовокзалов предприятия «Крымавтотранс» стартует перевозка пассажиров по маршрутам «Ялта – Москва», «Севастополь – Ставрополь», «Севастополь – Астрахань», «Севастополь – Волгоград», - сообщили в ГУП «Крымавтотранс». - На 1 июля запланировано открытие маршрутов в направлении Ростова-на-Дону, Краснодара, Мытищи, Шуи и Геленджика.

Перед стартом активного курортного сезона «Крымавтотранс»открыл на автостанции в Алуште две дополнительные билетные кассы. Также для удобства пассажиров в здании установлен информационный стенд, на котором отмечена схема маршрутной сети регулярных автобусных перевозок.

Междугороднее и пригородное автобусное сообщение в Крыму восстановлено с 22 мая. Перевозка пассажиров между станциями Крыма и Севастополя возобновилась с 25 мая.

Для соблюдения санэпидрежима, в здании и на территории автостанций и транспорте общего пользования пассажиры обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. В кассовых зонах и в местах ожидания - соблюдать социальную дистанцию для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Справочная информация о расписании движения транспорта от автостанций полуострова доступна круглосуточно по номеру телефона «горячей линии» +79788357557 и на официальном сайте «Крымавтотранс».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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