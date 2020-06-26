Самолетом из Владивостока, поездом из Екатеринбурга: Как добраться летом в Крым

Этим летом добраться в Крым без пересадок можно практически из всех регионов РФ. Впервые за новую историю аэропорт «Симферополь» будет принимать рейсы из Владивостока, а через Крымский мост пойдут поезда из Екатеринбурга и Кисловодска.

ДВИЖЕНИЕ В ВОЗДУХЕ

- На сегодняшний день количество полетов увеличивается ежедневно и поток прилетающих пассажиров и количество авиакомпаний и количество направлений, - отметил генеральный директор аэропорта «Симферополь» Евгении Плаксин. - По нашим прогнозам июль по полетам будет не хуже, чем в прошлом году. Причем динамика идет на увеличение, мы работаем с крупными туроператорами, работаем с региональными авиакомпаниями. Поэтому все, кто панирует прилететь в Крым — будем рады видеть.

Динамика стоимости авиаперевозок показывает высокую конкуренцию, при которой авиакомпании в борьбе за клиента снижают цены на билет. Увеличение маршрутной сети сделает Крым доступным практически из любого региона РФ без пересадок. Тем более, что продолжает действовать программа субсидирования авиабилетов: молодые люди до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, а также лица с ограниченными физическими возможностями могут приобрести билеты со значительной скидкой.

- Это лето будет необычным. Впервые за всю историю аэропорта Симферополь мы с туроператором «Библиоглобус» проработали открытие рейса из Владивостока, - добавил Плаксин. - Его будет выполнять авиакомпании «Россия» она Boeing 747. Само открытие сообщения с Владивостоком уже само по себе большой знак популярности крымских направлений.

Сейчас полеты осуществляются по 30 направлениям, но до конца июня их количество вырастет до 46. Авиаузел работает с соблюдением всех требовании Роспотребнадзора и Росавиации: пассажиры проходят обязательную термометрию, а на борт допускаются в масках и перчатках. Усилена дезинфекция терминалов, каждые два часа проводится тщательная уборка дезсредствами, особое внимание уделяется контактным поверхностям.

Проехать на поезде по Крымскому мосту смогут пассажиры поездов 4 новых маршрутов. Фото: Крымский мост

ПОД АРКАМИ МОСТА

С конца июня поезда «Таврия» свяжут Симферополь с Кисловодском и Екатеринбургом. Еще один состав будет ходить из Санкт-Петербурга в Евпаторию и обратно. 11 июня была открыта предварительная продажа билетов.

- Всего сейчас доступна покупка билетов из 30 крупных населенных пунктов, продажи открыты на 90 дней. Динамика продаж показывает, что, возможно, мы будем принимать решение о запуске дополнительных маршрутов, - подчеркнул гендиректор компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов. - Одну цифру могу назвать: на эти четыре летних поезда с 11 июня продано 40 тысяч билетов. В принципе динамика хорошая. С учетом снятия или ослабления ограничительных мер будем принимать решение по дальнейшему развитию маршрутной сети.

С 1 июля пассажирам поездов предлагается услуга по заказу билетов на автобус по Крыму прямо от железнодорожных станций. На курорты Восточного Крыма автобусы будут ходить из Владиславовки, на Южный берег Крыма — из Симферополя, в Саки отвезут с железнодорожного вокзала Евпатории и из Севастополя в Форос и Алупку. Всего девять автобусных маршрутов, график отправления которых пристыкован к приходу поездов. Также доработано расписание пригородных электричек с учетом прибытия поездов дальнего следования.

В данный момент Крым связан железнодорожным сообщением с Москвой и Севастополем.

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