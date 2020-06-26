Отправить ребенка в Крым: По закону - можно, по факту - нет

С 1 июля в Крыму официально стартует курортный сезон. В коллективных средствах размещения снимаются ограничения по приему гостей из других регионов страны, открываются пляжи, бассейны и spa-комплексы. Кажется, что лето возвращается в свое привычное отпускное русло. Но не для всех - детей из других регионов России в лагерях полуострова принимать нельзя.

ОТКРЫТЬ И НЕ РАБОТАТЬ

Последняя редакция указа главы Крыма о режиме повышенной готовности приравняла детские лагеря к пансионатам, домам отдыха, гостиницам, гостевым домам и базам отдыха.

Все они обязаны подавать на портал регионального правительства уведомления о начале работы с обязательством исполнять рекомендации Роспотребнадзора. Иных требований к детским оздоровительным учреждениям в документе не прописано. Но на практике это далеко не так.

- Мы в абсолютном неведении, наши юристы прочитали указ главы Крыма и все-таки пришли к выводу, что прием детей на отдых из других субъектов разрешен, но, в тоже время, в рекомендациях Роспотребнадзора это запрещено и можно принимать детей только из своего региона, - отмечает генеральный директор управляющей компании UPRO GROUP Тамара Черных. - Что делать с детьми, которые сидят с купленными билетами и готовы к поездке? У нас просто огромное количество детей по разным программам из Москвы и Санкт-Петербурга.

Многие купили путевки заранее, как и билеты в КрымФото: Анна КИРИЕНКО

В рекомендациях Роспотребнадзора, помимо стандартных рециркуляторов, средств индивидуальной защиты, термометрии и дезинфекции содержится требование по загрузке не более 50% коечной емкости лагеря.

Большинство объектов выходили на торги или открывали предпродажу еще до введения этих нормативов, и каким образом проводить селекцию среди детей не понятно. Также нет ясности в вопросе открытия следующей смены, если в лагере выявили заболевшего коронавирусом ребенка, и всех контактных с ним пришлось изолировать на 14 дней.

- Что делать с новым заездом, если выявят больного? На каком основании нам отказывать в приеме детей? Путевок продано больше, чем 50% - кому отказать, кого оставить? – недоумевает генеральный менеджер центра спорта «Эволюция» Ирина Муравьева. - Путевки мы продали еще зимой, и пока официального запрета на прием детей нет. Все мы находимся в режиме ожидания, что будут внесены уточнения в указ главы и нам разрешат работать.

БЕЗ ПРАВА НА ВЫХОД

Детский отдых этим летом в Крыму исключает возможность выезда на экскурсии. Даже выйти за пределы лагеря в ближайший магазин запрещено, и вожатые тут не помогут - они заезжают вместе с детьми и попадают под изоляцию на всю смену.

Прежде чем попасть в лагерь, нужно получить справку об отсутствии контактов с больными коронавирусом. В поликлиниках такие отказываются выдавать без прохождения тестирования на COVID-19 всеми членами семьи. Сделать это по страховке можно только в порядке очереди, и совместить время сдачи анализа с требованием 48-часовой его актуальности крайне сложно. Платное тестирование для всей семьи выльется в серьезную сумму.

- Сложно сейчас что-либо сказать. Все лагеря находятся в неведении, - указывают КП-Крым в одном из популярных детских центров полуострова. - По указу с 1 июля мы должны работать, прямого запрета на прием детей из других субъектов нет, и с 8 июля мы начинаем прием. Какие будут справки, какие требования - на все нужны уточнения и разъяснения. С одной стороны мы обязаны принимать детей, с другой - делать это нам не рекомендуется.

Дословно указ по мерам о нераспространении коронавируса запрещает выезд организованных детских групп за пределы Республики Крым, в том числе творческих, спортивных коллективов и обучающихся детских школ искусств, профессиональных технических образовательных организаций. О въезде на полуостров речь не идет. Но главный санврач Крыма Наталья Пеньковская категорична - не стоит рассчитывать на смягчение требований.

- Ни о каких организованных детских группах сегодня речь не идет и не может идти, - подчеркивает Пеньковская. - Межсубъектовый туризм для детей - вопрос остается открытым, и летняя оздоровительная детская кампания также пока проходит в режиме только внутри субъекта. Если это Крым - это крымские дети. Пока формат такой.

Детский отдых этим летом ограничен территорией лагеря и пляжемФото: Анна КИРИЕНКО

ДВЕ ТЫСЯЧИ ЛЬГОТНИКОВ

Для отдыха крымских детей в этом сезоне откроются 10 лагерей. Они выиграли тендер Миноборазования Крыма на оздоровление льготных категорий, которые по республиканскому закону имеют право на бесплатную путевку - дети-сироты, из многодетных и малообеспеченных семей, дети-инвалиды и состоящие на учете в структурах МВД. Всего 14 категорий.

- Старт начала оздоровительной кампании пока не определен, но реестр сформирован, лагеря готовятся, закупают необходимое оборудование, дезсредства, готовятся выполнять требования Роспотребнадзора, - уверяет начальник управления дополнительного образования, организации воспитательной работы и оздоровления детей Минобразования РК Ирина Нука. - Планируем, что 4 июля отроются 8 лагерей и 5 июля еще 2. За оставшееся время они смогут принять около 2 тысяч детей.

В таких условиях купить путевку в лагерь ребенку этим летом невозможно. Ни в одном из опрошенных КП-Крым детских учреждений не смогли сказать, будет ли продажа и на каких условиях.

В «Артеке» нам заявили, что коммерческих путевок в этом году нет, и когда ситуация изменится даже предполагать сложно - исполнить бы уже взятые обязательства по ранее выданным путевкам. Но честно сказать, отдых в режиме изолятора, хоть и с морскими купаниями, вряд ли понравится ребенку.

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