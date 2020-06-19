Туристы меняют Рим на Крым: Какие виды активного отдыха на полуострове ждут отдыхающих в курортном сезоне 2020

Уже через неделю в Крым массово поедут туристы из других регионов России. Солнце, море, пляжи, вино и фрукты займут первые дни их отдыха, и как только первый загар покроет плечи, курортники потянутся к экскурсионным лавкам, изучать ассортимент местных достопримечательностей.

Коронакризис не обошел стороной и экскурсионный бизнес. В среднем турист за время отдыха в Крыму приобретает 1-2 экскурсионных тура. Их маршрут строится на географическом принципе с посещением достопримечательностей одной территории. Это позволяет вместить экскурсию в один день и сделать стоимость посильной для среднего отдыхающего. Но этим летом многое придется менять.

Природная красота восстребована всегдаФото: Анна КИРИЕНКО

ПОЙДЕМ ПЕШКОМ

Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что все мероприятия на свежем воздухе будут открыты для туристов и жителей региона. Мораторий на работу остается в силе для концертных залов и кинотеатров. И, похоже, что это отвечает запросу курортников в сезоне-2020.

- Мы делаем уклон на пешеходные экскурсии, - говорит директор экскурсионного центра «Таврика» Елена Пикулова. - Даже если это будут не горы, потому что не всем это под силу, то это будут выезды на природные объекты, обзор окрестностей, прогулки по паркам. Мы проехали по всем старым дорогам, обследовали все смотровые площадки, потому что вот уже второй год есть спрос на обзорные экскурсии без посещения объектов показа. И думаю, что в связи с коронавирусом популярность таких маршрутов будет расти - поездки небольшими группами, посещение малолюдных мест, остановки на видовых площадках.

Природные объекты позволяют если не удешевить, то держать стоимость экскурсии на уровне прошлого года: маршруты на 5-7 часов стоят 450-600 рублей без стоимости входных билетов. Выездные экскурсии на автобусах - 1300-1500 рублей с человека. Музеи с их ограниченным посещением будут вынуждены повысить цены, и заплатить придется 400-500 рублей за входной билет, что будет под силу не каждому туристу, а тем более семье отдыхающих. Да и само требование собирать не более 5 человек на музейную экскурсию для организованных туров не подходит - посещение музея растянется на полдня, если дробить группу из 20-30 человек и соблюдать интервал в 15-20 минут.

- Это невыполнимо, как и соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра. Как это требование выполнить в экскурсионной группе? Лицевые маски для экскурсантов не так страшны, как для экскурсовода, начинаешь задыхаться через 5 минут рассказа, - сетует Пикуова. - В экскурсионном автобусе должно быть заполнено не более 50% мест, что экономически не оправдывает затраты, и мы ждем, что это ограничение будет снято вслед за железнодорожным и авиатранспортом.

Рассвет над морем может стать отдельным ивентом для туристовФото: Анна КИРИЕНКО

КАК ПРОЙТИ ПО ЗАПОВЕДНИКУ

- Люди пешком ходить разучились, но повысится спрос на открытые природные пространства, без большого скопления людей, - подтверждает кандидат географических наук, доцент кафедры туризма КФУ Екатерина Лукьяненко. - В этом плане пешеходные экологические тропы - это большое будущее. Все об этом говорят, но мало что делают.

Ситуацию усугубляет переход крымских заповедников под федеральное управление. Самый посещаемый туристами Ялтинский горно-лесной природный заповедник с плато и зубцами Ай-Петри, водопадами Учан-Су и Серебряные струи, Штангеевской и Боткинской тропами, перевалом Шайтан-Мердвен, пещерами Трехглазка, Ялтинская и Геофизическая ввел особый режим. Теперь нужно получить разрешение дирекции «Заповедный Крым» и внести плату за вход. То же самое касается Опукского и Казантипского природных заповедников.

С особым охранным статусом этих территорий никто не спорит, но пока экскурсоводы не понимают механизм взаимодействия с новой управляющей структурой и организации туристических выездов.

VIP-СЕКТОР НА ПРИРОДЕ

Ориентация на природу стала фишкой этого сезона для vip-туристов. Нельзя сказать, что раньше гости резиденций «Крымский бриз», «Меласс» и «Нижняя Ореанда» не интересовались естественными достопримечательностями. Но этим летом в Крым приедут те, кто при других обстоятельствах вряд ли выбрал полуостров для отдыха.

- Еще в марте поехали те, кто поменял Рим на Крым, и сейчас эта тенденция возобновилась, - отмечает директор ООО «Туроператор СНП-Крым» Иван Коваленко. - Люди с доходами выше среднего, которые раньше выбирали Италию, Испанию, другие страны Европы, интеллектуально обогащенные и культурно развитые, сейчас интересуются Крымом. Они запрашивают не привычный для нас vip-уровень походов по горам с ночевкой в благоустроенных эко-усадьбах, с песнями у костра, анимацией и эксклюзивным экскурсионным сопровождением. А для нас горно-лесная зона - это отдых в палатке, минимум удобств и байки вместо исторических и географических сведений.

Для vip-гостей в приоритете морские прогулкиФото: Анна КИРИЕНКО

В числе популярных направлений для индивидуальных туров - Крымский национальный парк (бывший заповедник), морские индивидуальные прогулки вдоль побережья и джип-туры труднопроходимой местности. Музеи пока воздерживаются от обслуживания самостоятельных групп, хотя они востребованы и, к примеру, индивидуальное посещение Ливадийского дворца-музея обойдется в 6 тысяч рублей.

- Запрашивают обзорные экскурсии по Симферополю, - добавляет Коваленко. - Сейчас востребованы вагоны СВ, которые позволяют меньше контактировать с другими. Люди после поезда хотят размяться, и, прежде чем ехать к морю, посмотреть наш уездный город. Раньше после аэропорта мало кому приходило в голову потратить несколько часов на ознакомление с Симферополем.

Оздоровительные пешеходные туры, несмотря на их актуальность, на рынке не востребованы. Причина в неосведомленности о терапевтической сути троп-терренкуров, то есть таких, прогулки по которым применяются в санаторно-курортном лечении. Разработки XIX века докторов Дмитрия Боткина и Федора Штангеева, превративших Южный берег Крыма в место паломничество больных чахоткой, оказались забыты в век фармакологии.

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