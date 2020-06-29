Коронавирус в Крыму, последние новости на 29 июня: первый поезд отправился из Симферополя в Кисловодск

Железнодорожный перевозчик по Крымскому мосту компания «Гранд Сервис Экспресс» с 29 июня запускает новый маршрут из Симферополя в Кисловодск и обратно. Это одно из четырех направлений, запуск которых пришлось отложить из-за коронавируса.

Первый состав в Кисловодск отправится с железнодорожного вокзала Симферополя в 19:10. Он проедет по Крымскому мосту с остановками в таких крупных узлах, как Тамань, Краснодар, Минеральные воды, Пятигорск, Есентуки и 30 июня в 16:27 прибудет в Кисловодск. Стоимость проезда до конечной станции в купе 2 660,1 рублей, в плацкарте - 1 630,2 рублей. Обратно состав отправится 1 июля.

Накануне вышел в рейс первый поезд сообщением Симферополь - Екатеринбург. На маршруте — Казань, Саранск, Пенза и Балашов. Обратно из Екатеринбурга состав отправится 30 июня и прибудет в Симферополь 3 июля, будет курсировать один раз в неделю и следовать через Уфу, Самару, Саратов и Волгоград.

1 июля в свой первый рейс отправится поезд Евпатория - Симферополь - Санкт-Петербург. В обратном направлении состав стартует 3 июля. Расписание, маршруты и покупка билетов доступны на сайте перевозчика grandtrain.ru. Глубина продажи на курсирующие поезда увеличена до 90 суток.

За сутки в Крыму выписано с выздоровлением от коронавируса 2 человека, лечение продолжают 182 пациента, в том числе 4 нововыявленных. Из них двое находились под наблюдением как контактные с заболевшими, и еще два человека обратились за медицинской помощью с признаками заболевания.

Напомним, накануне в Крыму выявили 35 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 28 положительных проб получено от строителей на одной из рабочих площадок. Всех госпитализировали в инфекционный госпиталь, размещенный в горбольнице №7 Симферополя.

Данные по состоянию на 28.06.2020. Фото: yandex.ru/covid19

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Количество заболевших коронавирусом уточняется.

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