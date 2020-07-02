Поправки в Конституцию РФ поддержали больше 90% крымчан

Поправки в Конституцию России поддержали больше 90% крымчан, которые приняли участие в голосовании. Такие данные содержатся в государственной автоматизированной системе «Выборы».

По данным сервиса, обработано 100% бюллетеней, явка по Крыму составила около 82%. Крымчане могли выбрать два ответа – «да» или нет». Отметку «да» выбрали 90,07% голосовавших (1,104 миллиона), а «нет» поставили 9,08% крымчан (больше 100 тысяч).

Результаты голосования будут утверждены в 11.00 на заседании избирательной комиссии РК.

Самыми пунктуальными, по данным ЦИК, оказались жители Черноморского района. Там явка избирателей составила больше 91%.

Фото: ЦИК РК

По данным избиркома Севастополя, 84,6% жителей города-героя поддержали поправки, а 14,6% высказались против. Явка составила 66,4% избирателей.

Напомним, что голосование по поправкам в Конcтитуцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля. Изначально планировалось назначить дату голосования на 22 апреля, но перенесли на более поздний срок из-за угрозы рапространения коронавируса.

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