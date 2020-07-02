2020-07-02T11:50:18+03:00
Туризм

Коронавирус в Крыму, последние новости на 2 июля: Восемь инфицированных за сутки, в аэропорту аншлаг

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Крыму на 2 июля
Анна КИРИЕНКО
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Аэропорт "Симферополь" принимает большее 100 рейсов в суткиАэропорт "Симферополь" принимает большее 100 рейсов в сутки
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Аэропорт «Симферополь» с официальным открытием курортного сезона принимает более 100 рейсов в день. С конца июня главная воздушна гавань Крыма принимает и отправляет самолеты по 46 направлениям. Только из Москвы в июле аэропорт обслужит 2684 рейсов, что почти в 5 раз превышает показатели первого летнего месяца.

Сейчас в Крым можно прилететь из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Омска, Оренбурга, Самары, Брянска, Мурманска, Перми, Тюмени, Сыктывкара, Красноярска, Нижнекамска, Архангельска, Нижнего Новгорода, Череповца, Кемерово, Пензы, Томска, Новокузнецка, Нижневартовска, Иваново, Петрозаводска, Чебоксар, Курска, Тамбова, Барнаула, Калуги, Салехарда, Ярославля, Кирова, Магнитогорска, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Нового Уренгоя, Ульяновска, Сургута, Челябинска, Екатеринбурга и Якутска.

Рейсы из Симферополя выполняют авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Уральские авиалинии», «Азимут», «Якутия», «ИрАэро», S7 Airlines, Nordwind, RedWings, Smartavia, «Алроса», «Ямал», «Северсталь» и «Руслайн».

Данные по заболеваемости коронавирусом на 2 июля Минздрава РК

Данные по заболеваемости коронавирусом на 2 июля Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Новая коронавирусная инфекция за истекшие сутки подтверждена у восьми человек в Крыму. На лечении находятся 159 человек, выписаны с выздоровлением — 520, втом числе 3 за минувшие сутки. Под медицинским наблюдением находятся 3686 человек, из которых на дому- 2764 и 296 в стационарах. На изоляции в обсерваторах 626 человек, за сутки поступили 52.

Всего с начала периода наблюдений выявлено 706 положительных на COVID-19.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе выявлен один новый случай коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU

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