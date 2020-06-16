Крым выходит из карантина: В аэропорт «Симферополь» будут летать из более 40 городов

Аэропорт «Симферополь» в июне вернется к привычной географии и интенсивности полетов. К действующим 11 направлениям добавятся еще 35, заявки на них подали 14 авиакомпаний.

- С 15 июня, согласно указу главы Крыма, прибывающим пассажирам больше не потребуется соблюдать изоляцию на дому или в обсерваторах, и мы ожидаем, что это позволит значительно расширить маршрутную сеть полетов, - отметил генеральный директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Евгений Плаксин. - При этом в аэропорту сохраняются необходимые профилактические мероприятия, обеспечивающие безопасность пассажиров и персонала.

В мае из Симферополя воздушным транспортом можно было добраться в Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Минеральные Воды, Казань, Самару, Брянск, Челябинск, московские аэропорты «Шереметьево» и «Домодедово».

В июне к ним добавились полеты в Уфу, Омск, Оренбург, Мурманск, Пермь, Тюмень, Сыктывкар, Красноярск, Нижнекамск, Архангельск, Нижний Новгород, Череповец, Кемерово, Пензу, Томск, Новокузнецк, Нижневартовск, Иваново и московский аэропорт «Внуково».

В ближайшие дни будут возобновлены рейсы в Петрозаводск, Чебоксары, Курс, Тамбов, Барнаул, Калугу, Салехард, Ярославль, Киров, Магнитогорск, Белгород, Волгоград, Воронеж, Новый Уренгой, Ульяновск и Якутск.

К уже выполняющим рейсы из Симферополя авиакомпаниям «Аэрофлот», «Россия», «Уральские авиалинии», «Азимут», «Якутия», «ИрАэро», S7 Airlines и Nordwind присоединятся еще шесть: RedWings, Smartavia, «Алроса», «Ямал», «Северсталь» и «Руслайн».

Из-за введенных ограничений в режиме повышенной готовности по коронавирусу пассажиропоток в аэропорту «Симферополь» в целом сократился на 627,7 тысячи человек. Только в мае количество пассажиров упало на 90,2% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года, а авиакомпании отменили более 1000 рейсов.

В 2019 году за июнь 686,7 тысячи пассажиров воспользовались услугами аэропорта. В среднем воздушная гавань обслуживала 85 рейсов в сутки.

В летний сезон аэропорт «Симферополь» стал лидером среди региональных аэропортов России по количеству открытых направлений полетов на внутренних линиях. Прямые регулярные рейсы осуществляли 19 авиакомпаний по 56 направлениям. Также аэропорт «Симферополь» обслужил 344 чартерных рейса.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Аэропорт Симферополя украсит гигантский портрет Айвазовского

Полотно размером 20 квадратных метров изготовят в Москве [фото, видео] (подробнее)

Крым отменил все ограничения для туристов с 15 июня

В обсерваторы будут отправлять только приехавших из-за рубежа (подробнее)