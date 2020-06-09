2020-06-09T16:07:09+03:00
Общество

Крым отменил все ограничения для туристов с 15 июня

В обсерваторы будут отправлять только приехавших из-за рубежа
Надежда ДАЦЮК
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Приезжающим будут измерять температуруПриезжающим будут измерять температуруФото: Михаил ПАТЛИС
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С 15 июня в Крыму полностью отменяется режим самоизоляции для всех категорий граждан, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Кроме того, для всех приезжающих в Крым из других регионов России отменили обсервацию. Но в аэропорту Симферополя, на железнодорожном вокзале и на Крымском мосту все еще будут измерять температуру тела приезжих и осматривать их наличие внешних признаков ОРВИ.

При этом в обсерватор обязательно будут помещены те, кто въезжает в Крым из-за рубежа, в том числе из Украины.

Глава Крыма уточнил, что количество койко-мест в обсерваторах не уменьшается, а все меры поддержки, о которых говорил президент, сохраняются. В том числе, это касается выплат врачам.

- Прошу всех крымчан помнить, что болезнь еще остается с нами, быть бдительными и осторожными к своему здоровью, особенно это касается людей старшего поколения. При этом, с учетом обстоятельств, снимаем ограничения по общественному транспорту на перевозку льготных категорий, - заявил Аксенов.

Указ главы появится на сайте правительства 9 июня. В нем также будет прописано, каким сферам деятельности разрешено будет открыться с 15 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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