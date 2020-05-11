Продление режима самоизоляции в Крыму с 12 мая 2020 года: что изменится и до какого числа будет действовать

Сидеть по домам многим надоело. Однако именно эта мера помогает значительно замедлить распространение коронавирусной инфекции, уверены эксперты. Поэтому в Крыму режим всеобщей самоизоляции продлен до 31 мая 2020 года. Измененный указ главы РК о введении режима повышенной готовности опубликовали в понедельник, 11 мая.

ПОЛНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Итак, напомним, что выходить из дома можно только в случае крайней необходимости: за продуктами, в аптеку, для выноса мусора и выгула животных. Конечно, тем, кто продолжает работать в режиме повышенной готовности, разрешается покидать жилье, но только со специальной справкой. Также получили разрешение на передвижение по Крыму члены общественных советов при МВД по РК.

НОШЕНИЕ МАСОК

Еще одно нововведение, которое ждет крымчан с 12 мая, это обязательное ношение масок. Без этих элементов нельзя будет появляться в общественных местах, транспорте, такси, магазинах, салонах и парикмахерских. Впрочем, какие меры будут приняты против тех, кто нарушит этот пункт указа, в документе не сообщается.

ТРАНСПОРТ ПО ЧАСАМ

Передвижение по Крыму до 31 мая будет ограничено. Так, подписанный Аксеновым документ продлевает запрет на междугородние автобусные и троллейбусные рейсы.

Кроме того, до лета приостановлено действие всех льгот в общественном транспорте, чтобы у самых уязвимых для коронавируса категорий граждан не было соблазна передвигаться по городу.

Городской и пригородный общественный транспорт продолжит ходить по своему графику: с 6.00 до 10.00 утром и с 17.00 до 21.00 вечером.

ПЛАНОВЫЕ ОПЕРАЦИИ И МЕДОСМОТРЫ ОТЛОЖИЛИ

Медицинские организации всех форм собственности обязали отменить все плановые операции. Однако первая помощь обязательно будет оказана больным онкологией и тем, у кого есть заболевания заболевания сердечно-сосудистой или эндокринной системы. Профилактические медосмотры тоже приказано отменить до лучших времен.

Напомним, что по состоянию на 11 мая в Крыму зафиксировано 202 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровело за весь период 64 человека, остальные пациенты продолжают лечение.

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