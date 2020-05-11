Нерабочие дни в Крыму с 12 по 31 мая 2020: что закрыто и что будет работать

В Крыму из-за угрозы коронавируса продлили нерабочие дни с 12 по 31 мая. Рассказываем, что закрыто и что будет работать до конца весны.

БОЛЬНИЦЫ И ПОЛИКЛИНИКИ

Амбулаторного приема до конца мая не будет. Медучреждениям рекомендовали перенести все плановые операции и госпитализации "в максимально возможных объемах". Ограничения не касаются помощи людям с онкологическими заболеваниями, а также болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Профосмотры для получения водительских прав, лицензий на ношение оружия, для устройства на государственную службу и так далее тоже временно не проводят.

ТРАНСПОРТ

Междугородние рейсы по-прежнему под запретом до конца мая.

Городской и пригородный транспорт курсирует, однако не весь день: с 6.00 до 10.00 утром и с 17.00 до 21.00 вечером.

Все льготы на проезд не действуют.

Отметим, что с 12 мая в Крыму вводится обязательный масочный режим. Если завтра быть в маске должен был только водитель и кондуктор, то теперь - и все пассажиры.

Самолеты в Крым летают, поезда - ходят, однако всех, кто приехал из другого региона и не имеет в республике своего жилья, помещают в обсерваторы.

МАГАЗИНЫ

В Крыму разрешили работать продуктовым, строительным, хозяйственным магазинам. Торговать можно автозапчастями, сантехникой.

При этом все предприниматели обязаны соблюдать масочный режим и следить, чтобы все посетители тоже были в масках. Отсутствие маски на клиенте - ответственность предпринимателя.

УСЛУГИ

В республике частично разрешили работу сферы услуг. Открываются парикмахерские, маникюрные салоны, ателье, химчистки, прачечные, а также мастерские по ремонту одежды и обуви. Разрешили работать и мастерским по ремонту компьютерной техники.

Кроме того, открыты СТО, предприятия, осуществляющие инженерно-техническое проектирование, кадастровую деятельность, технические испытания, исследования и анализы.

При этом к сфере услуг предъявляются повышенные требования со стороны санитарно-эпидемиологической безопасности: необходимо устанавливать дополнительное дезинфицирующее оборудование, а уборку и обработку инструментов, скажем, в парикмахерских, теперь нужно проводить по вирусному режиму, то есть использовать более концентрированный дезраствор.

МУЗЕИ, ТЕАТРЫ, ВЫСТАВКИ

Все учреждения культуры все еще закрыты. Однако большинство из них устраивают разнообразные мероприятия в онлайн-формате: лекции, вебинары, выставки, трансляции и видеозаписи спектаклей.

ПОЧТА

Отделения почты открыты, однако рабочий день сокращен. График работы каждого конкретного отделения вывешивается при входе.

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