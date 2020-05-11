2020-05-11T22:21:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Нерабочие дни в Крыму с 12 по 31 мая 2020: что закрыто и что будет работать

Рассказываем, какими будут нерабочие дни в Крыму с 12 по 31 мая
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
В Крыму продлили самоизоляцию до 31 мая и ввели обязательный масочный режимВ Крыму продлили самоизоляцию до 31 мая и ввели обязательный масочный режимФото: Михаил ПАТЛИС
Изменить размер текста:

В Крыму из-за угрозы коронавируса продлили нерабочие дни с 12 по 31 мая. Рассказываем, что закрыто и что будет работать до конца весны.

БОЛЬНИЦЫ И ПОЛИКЛИНИКИ

Амбулаторного приема до конца мая не будет. Медучреждениям рекомендовали перенести все плановые операции и госпитализации "в максимально возможных объемах". Ограничения не касаются помощи людям с онкологическими заболеваниями, а также болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Профосмотры для получения водительских прав, лицензий на ношение оружия, для устройства на государственную службу и так далее тоже временно не проводят.

ТРАНСПОРТ

Междугородние рейсы по-прежнему под запретом до конца мая.

Городской и пригородный транспорт курсирует, однако не весь день: с 6.00 до 10.00 утром и с 17.00 до 21.00 вечером.

Все льготы на проезд не действуют.

Отметим, что с 12 мая в Крыму вводится обязательный масочный режим. Если завтра быть в маске должен был только водитель и кондуктор, то теперь - и все пассажиры.

Самолеты в Крым летают, поезда - ходят, однако всех, кто приехал из другого региона и не имеет в республике своего жилья, помещают в обсерваторы.

МАГАЗИНЫ

В Крыму разрешили работать продуктовым, строительным, хозяйственным магазинам. Торговать можно автозапчастями, сантехникой.

При этом все предприниматели обязаны соблюдать масочный режим и следить, чтобы все посетители тоже были в масках. Отсутствие маски на клиенте - ответственность предпринимателя.

УСЛУГИ

В республике частично разрешили работу сферы услуг. Открываются парикмахерские, маникюрные салоны, ателье, химчистки, прачечные, а также мастерские по ремонту одежды и обуви. Разрешили работать и мастерским по ремонту компьютерной техники.

Кроме того, открыты СТО, предприятия, осуществляющие инженерно-техническое проектирование, кадастровую деятельность, технические испытания, исследования и анализы.

При этом к сфере услуг предъявляются повышенные требования со стороны санитарно-эпидемиологической безопасности: необходимо устанавливать дополнительное дезинфицирующее оборудование, а уборку и обработку инструментов, скажем, в парикмахерских, теперь нужно проводить по вирусному режиму, то есть использовать более концентрированный дезраствор.

МУЗЕИ, ТЕАТРЫ, ВЫСТАВКИ

Все учреждения культуры все еще закрыты. Однако большинство из них устраивают разнообразные мероприятия в онлайн-формате: лекции, вебинары, выставки, трансляции и видеозаписи спектаклей.

ПОЧТА

Отделения почты открыты, однако рабочий день сокращен. График работы каждого конкретного отделения вывешивается при входе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Продление режима самоизоляции в Крыму с 12 мая 2020 года: что изменится и до какого числа будет действовать

Власти посчитали продление режима самоизоляции в Крыму с 12 мая 2020 года эффективной мерой борьбы с коронавирусом (подробнее)

Масочный режим в Крыму: Когда введут и что это означает

Масочный режим в Крыму, по мнению властей, поможет замедлить замедлить коронавирус (подробнее)

Путин объявил о завершении периода нерабочих дней в стране

Режим ограничений продлился полтора месяца (подробнее)

В Крыму подготовку к курортному сезону продлили до 1 июля

Сроки готовности пляжей сдвинули на месяц (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Мне сказали: голод – ваша проблема»: музыкант из Петербурга оказался заперт в индийском отеле из-за коронавируса
По словам Степана Христанова, за просьбу принести лекарства владелец отеля угрожал ему палкой, а в ответ на попытку выйти из номера силой затолкал обратно и повредил колено
Новости 24
Глава Крыма Сергей Аксенов о продлении режима самоизоляции: «Наша задача - гарантировать безопасность»
В Симферополе и Севастополе 12 мая частично отключат электричество
Путин объявил о завершении периода нерабочих дней в стране
Крымчане меньше остальных жителей Юга России болеют коронавирусом
Курирующий туризм вице-премьер рассказал о перспективах курортного сезона в Крыму
Рецидивист из Евпатории десять раз ограбил склад стройинструментов
«Давайте всех уравняем»: Аксенов предложил открыть еще больше предприятий
Роспотребнадзор о ситуации с коронавирусом в Крыму: Коэффициент распространения пока низкий
Комиссия Минздрава проведет расследование по очагу коронавируса в Сакской больнице
После скандала керченским медикам выплатят стимулирующие за работу с больными коронавирусом
Или господдержка, или разрешение на работу: Глава Крыма о возможности возобновить деятельность предприятий
В Крыму пересчитают доплаты медикам за работу с больными коронавирусом
В Крыму под медицинским наблюдением по коронавирусу находится 1,7 тысячи человек
Полиция Крыма следит за нарушителями режима самоизоляции с вертолета
За сутки в крымские обсерваторы попали 13 приезжих
Роспотребнадзор: Большинство зараженных в Крыму переносят коронавирус без симптомов