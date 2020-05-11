Надеть маски и никуда не ездить: В Крыму продлен режим самоизоляции до 31 мая

В Крыму до 31 мая продлено действие режима самоизоляции. Соответствующие изменения внесены в указ главы РК Сергея Аксенова.

- Внести в указ главы Республики Крым от 17 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым» следующие изменения: в подпунктах 11.1, 11.2 слова «11 мая» заменить словами «31 мая», – сказано в документе.

Таким образом, крымчане могут покидать свои дома только для того, чтобы выйти за продуктами, купить лекарства, выгулять животных в 100 метрах от дома.

Кроме того, разрешается ходить на работу тем, кто продолжает трудиться в условиях режима повышенной готовности к ЧС.

Также указ закрепляет обязательное ношение медицинских масок с 12 мая. Их нужно будет использовать при нахождении в общественном транспорте, легковых такси, при посещении объектов торговли и нахождении в общественных местах.

Подписанный Аксеновым документ продлевает до 31 мая запрет на пассажирские перевозки и перевозки багажа по автобусным и троллейбусным маршрутам междугороднего сообщения.

Министерству здравоохранения Крыма и медицинским организациям всех форм собственности поручено перенести все плановые операции, за исключением оказания первой помощи онкологическим больным и тем, у кого есть заболевания сердечно-сосудистой или эндокринной системы.

Напомним, что на 11 мая в Крыму зафиксировано 202 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровело за весь период 64 человека, остальные пациенты продолжают лечение.

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