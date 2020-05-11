В Крыму подготовку к курортному сезону продлили до 1 июля

В Крыму сроки готовности пляжей к курортному сезону сдвинули на месяц - до 1 июля. Конкурсы на размещение торговых палаток на набережных приморских городов и разработку единого стиля точек по продаже экскурсий и вовсе сделали бессрочными.

Изменения внесены в распоряжение Совмина, которое определяет этапы подготовки к высокому туристическом сезону.

Так, до 1 мая все прибрежные территории должны были рапортовать о технической готовности пляжей - покраске, теневых навесах, подсыпке щебня, установке кабин для переодевания, подключении воды душевые и туалеты.

Параллельно шли исследования морской воды, гальки и дна акватории, чтобы к 1 июля каждый пользователь пляжа получил результаты на руки и оформил паспорт готовности к работе, без которого его ждут штрафы.

Водолазы МЧС работают, но будут ли работать пляжи? Фото: пресс-служба МЧС РК

Закрепить все официально работающие пляжные карты за пользователями муниципалитеты успели еще до введения мер повышенной готовности к ЧС. Но в проведение технических работ вмешался режим самоизоляции, запрет на прием туристов и предпродажу номеров на сезон. Затраты на подготовку одной карты пляжа превышают 300 тысяч рублей, а перспективы курортного сезона остаются туманными.

Кроме того, исследованиями проб и грунта занимается Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, лаборатория которого сейчас всецело занята пробами на коронавирус.

МЧС Крыма проводит обследование морского дна, но количество работ не в пример прежним годам - меньше 10 контрактов. В зоне купания водолазы обследуют территорию дна моря на глубине до 2 метров, извлекая на поверхность обломки конструкций, стекло и арматуру, принесенных к берегу зимними штормами.

Теперь сроки технической и документальной готовности перенесены на 1 июля. Хотя глава Крыма уже отнес курортную сферу и общепит к самым пострадавшим от режима самоизоляции, и предупредил, что туристический сезон в его традиционном виде не состоится - гостей из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Ростова можно не ждать. Максимум правительство распределит 500 тысяч путевок среди крымчан, что составляет восьмую часть от показателей традиционного летнего потока.

Напомним, что ранее власти Ялты заявили, что откроют курортный сезон, как только в Крыму снимут режим повышенной готовности к ЧС по коронавирусной инфекции.

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