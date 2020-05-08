2020-05-08T11:14:52+03:00
Общество

Власти объяснили, почему не состоится курортный сезон в Крыму 2020

В нынешней ситуации невозможен даже внутренний туризм
Никита ПОЛЬКО
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Как только эпидобстановка позволит, власти запустят курортной сезон за неделю.Как только эпидобстановка позволит, власти запустят курортной сезон за неделю.Фото: Анна КИРИЕНКО
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Сегодня нет понимания, когда и как в городах России будет отменен карантин. Однако уже ясно, что границы многих регионов страны еще долго будут закрыты, а значит, говорить о внутренней миграции россиян не приходится. Все это не оставляет шансов на проведение в Крыму курортного сезона 2020.

- Возможен только внутренний туризм при благоприятной эпидемиологической обстановке. Вероятность проведения курортного сезона сегодня очень низка, - заявил 8 мая глава Крыма Сергей Аксенов.

Если благоприятная обстановка для внутреннего туризма сложится, то власти республики будут обращать к президенту России за помощью в разъяснении и организации курортного сезона.

- Понимание есть, как это сделать. Но сегодняшние условия не позволяют пока приступать к этой реализации. Лучше всегда высказать честную позицию, чем сегодня давать надежду, - отметил Аксенов.

Он обратил внимание, что если на территории отеля или гостиницы будет обнаружен заболевший коронавирусом, то средство размещения сразу превратиться в обсерватор. Это не только принесет проблемы для бизнеса, но и обременит власть:

- Сколько туда надо прикомандировать медработников, сотрудников Росгвардии и МВД? С точки зрения тех мер, которые обязаны предпринять органы власти в случае обнаружения данной инфекции, при таком количестве туристов мы становимся беспомощны.

Аксенов пообещал, что как только эпидобстановка позволит, власти запустят курортной сезон за неделю.

- Но несбыточными надеждами никого подпитывать не собираюсь, пусть лучше все будут готовы к худшему развитию ситуации, - заключил глава Крыма.

Напомним, что официально гостиницам, отелям и гостевым домам республики запрещено принимать отдыхающих до 1 июня.

В середине апреля глава Крыма заявлял: власти готовы отправить в санатории республики около 500 тысяч человек за счет бюджета. Это, уверял Аксенов, поможет спасти туристическую отрасль.

Уже 1 мая министр курортов Крыма говорил, что власти начнут готовить отели, гостиницы и санатории к началу сезона с 12 мая. А летом, уверял министр, правительство рассчитывает на постепенное снятие ограничений для самих туристов.

Заметим, что по самым скромным подсчетам, в курортном сезоне 2020 года полуостров потеряет около миллиона отдыхающих.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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