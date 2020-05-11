Количество зараженных коронавирусом в Крыму на 11 мая 2020 года: Плюс 9 человек в Сакской больнице

В Крыму количество зараженных коронавирусом продолжает расти день ото дня. Так, по состоянию на 11 мая 2020 зарегистрировали 9 новых случаев инфицирования covid-19.

Все зараженные выявлены по итогам тестирования контактных лиц по очагу в Сакской районной больнице. Она, напомним, закрыта и работает сейчас в режиме обсерватора.

Коронавирус обнаружили у пятерых врачей и четверых пациентов, которые контактировали с ранее выявленным пациентом. К счастью, все они сразу оказались под медицинским наблюдением и все это время были изолированы, поэтому дальнейшее распространение маловероятно.

Как сообщила на заседании оперативного штаба руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, все девять человек оказались бессимптомными носителями.

Тем не менее, их перевели в 7-ю горбольницу Симферополя, они получают лечение согласно утвержденным протоколам.

Тем временем специальная комиссия проводит служебное расследование в Сакской райбольнице, чтобы выяснить, есть ли вина руководства в заражении врачей и пациентов.

Всего в республике зарегистрировали 202 случая заражения коронавирусом. Из них 24 - завезены из-за границы, 21 человек подхватил инфекцию в других субъектах Российской Федерации, а все остальные заразились уже в Крыму, от других пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус.

- 120 пациентов в средней степени тяжести, 29 в удовлетворительном состоянии, на аппаратах ИВЛ никого нет, - сообщила вице-премьер Елена Романовская. - В основном, поступают пациенты с пневмониями, это и есть средняя степень тяжести.

Из 202 человек уже выздоровели 64 пациента, они выписаны из больниц и находятся дома.

Всего под медицинским наблюдением из-за коронавируса в республике находятся 1,7 тысячи человек. Сейчас в стационарах лежат 170 человек, на дому - 908.

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