Коронавирус в Крыму, последние новости на 11 мая 2020: Зараженных все больше, медики жалуются на отсутствие доплат

«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все последние новости – читайте в одном материале КП-Крым.

СКОРОЙ НЕ ДОПЛАЧИВАЮТ

Главе Крыма Сергею Аксенову пожаловались сотрудники скорой помощи в Керчи. Медики утверждают, что не получают в полном объеме обещанные президентские выплаты за работу с коронавирусными больными.

По словам врачей, им выдают на руки по 200 рублей за работу с «ковидными» больными.

Сергей Аксенов поручил провести служебное расследование по этому поводу. Главный фигурант - руководитель керченской станции скорой помощи

МИНУС ОДИН ОБСЕРВАТОР

Красногвардейская центральная районная больница скоро начнет работать в обычном режиме.

Ранее медучреждение закрыли из-за вспышки коронавируса: на две недели больницу превратили в обсерватор, где находились 85 сотрудников и 54 пациента.

К счастью, коронавирус ни у кого из них не подтвердился, 10 мая всех начали выписывать. Помещения больницы продезинфицируют, и медучреждение вскоре заработает.