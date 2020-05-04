Масочный режим в Крыму: Когда введут и что это означает

Масочный режим в Крыму местные власти решили ввести с 12 мая, поскольку на территории полуострова начнет работать больше предприятий. Ранее масочный режим ввели в Севастополе.

- С учетом того, что 12 числа еще большему количеству сфер бизнеса и общественной жизни будет разрешено работать, соответственно, наверное, как обязательный режим ношения маски: общественный транспорт, посещение каких-то общественных учреждений, социальных объектов и так далее, - сказал глава Крыма Сергей Аксенов.

При этом глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская отметила, что маска не обязательно должна быть медицинской - ее можно сделать самостоятельно. Главное - вовремя менять и стирать ее.

Аксенов подчеркнул, что для введения масочного режима нужно обеспечить наличие медицинских изделий в аптеках. Ведь не у каждого есть возможность их пошить самостоятельно.

Напомним, что режим обязательной самоизоляции в Крыму продлен до 11 мая включительно. Ранее в Севастополе ввели обязательное ношение масок в любых помещениях и общественном транспорте.

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