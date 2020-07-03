В Крыму дали оценку пособию Киева о «временно оккупированных территориях»

Официальный Киев беспокоит, что все больше стран мирового сообщества признает российский Крым. Такое мнение «Комсомолке» выразил политолог Владислав Ганжара комментируя заявление «постоянного представителя президента Украины в АРК» Антона Кориневича о том, что власти Украины подготовили пособие, которое должны использовать все органы государственной власти. В пособии описана работа правоохранительных органов и указаны международные суды, в которые Украина обратилась с исками против РФ. Также в документе изложена санкционная политика украинского государства.

- Позиция ряда стран в отношении Крыма достаточно ясна. Они понимают, что полуостров - это часть России. У мирового сообщества уже есть четкое понимание, что нужно развивать отношения с нашей страной, учитывая российский Крым. Конечно, Украину это очень беспокоит, и они постоянно придумывают стратегии возвращения. Однако у этой страны нет рычагов возвращения полуострова, поэтому все эти планы остаются на бумаге, - отмечает эксперт.

По словам политолога, ведомство, которое возглавляет Кориневич, пытается оправдать свое существование и деньги, выделяемые на него.

- Учитывая скромные возможности украинского бюджета, я думаю, что аппарат полномочного представителя президента в так называемой автономной республике, которой в принципе не существует, требует немалых средств на содержание. Люди, которые там работают, имитируют свою деятельность на регулярной основе. Никакой реальной деятельности и политики они не ведут, а пытаются постоянно придумывать новые информационные поводы, - заключил Владислав Ганжара.

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