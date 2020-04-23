2020-04-23T17:20:25+03:00
Политика

В Крыму оценили шансы Украины воспользоваться пандемией для возврата полуострова

Эксперт посоветовал Киеву обратить внимание на проблемы в своей стране, а не оценивать ситуацию в Крыму
Надежда ДАЦЮК
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По мнению эксперта, в Крыму и во всей России власти эффективно борются с вирусомПо мнению эксперта, в Крыму и во всей России власти эффективно борются с вирусомФото: архив "КП"
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Украинским властям следует обратить внимание на развитие ситуации с коронавирусом в своей стране, вместо того, чтобы оценивать экономическое положение в России. Такое мнение КП-Крым выразил политолог Владимир Джаралла.

Ранее так называемый постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил, что «экономическая нестабильность России может способствовать в решении некоторых задач». В частности, это касается возвращения полуострова под контроль Украины.

- Представитель никчемной структуры должен постоянно напоминать о своем существовании, чтобы его не сократили. Такими заявлениями Кориневич выпрашивает деньги у Киева на свою деятельность. Вместо того, чтобы рассуждать о кризисах в других странах, лучше бы они посмотрели на себя, - отмечает Джаралла.

По его мнению, большая часть населения на Украине находится в состоянии депрессии, поскольку там режим самоизоляции ввели раньше, чем в разных регионах России.

- На Украине система образования попала в искусственный кризис, из которого они сами не знают, как выходить. Про экономику и говорить нечего. Многие украинцы, которые ездили в Европу и вернулись, понимают, что в их стране ничего не изменилось. В этих условиях Россия представляет собой для многих из них яркий контраст. Действия всей вертикали власти достаточно эффективны, они работают как единый механизм, у людей похожие настроения, но при этом эти настроения не носят такого апокалиптического характера, - добавляет политолог.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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