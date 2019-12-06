Эксперт объяснил, зачем Зеленский продолжает обещать вернуть Крым и Донбасс

Заявлениями о том, что Крым – это часть Украины, президент Владимир Зеленский готовит почву для переговоров «нормандской четверки», которые пройдут 9 декабря, уверен политолог Денис Батурин.

Ранее Зеленский поздравил соотечественников с Днем Вооруженных сил Украины. Он опубликовал видеоролик, в котором вновь пообещал вернуть Крым и Донбасс.

Кроме того, глава украинского государства заявил, что армия стала «намного сильнее, чем пять лет назад, - закаленные, опытные и такие же несокрушимые».

- Конечно, украинская армия изменилась за время конфликта на юго-востоке страны. Те военные действия, в которых участвовали украинские военные, не делает им чести. - отмечает Денис Батурин.

- То, что эта армия не смогла противостоять людям, взявшим в руки оружие и защищающим свою землю, конечно, характеризует ее определенным образом. А вопросы боеготовности может проверить только военный конфликт, которого, конечно, не хотелось бы.

Заявления Зеленского о принадлежности Крыма политолог называет дежурными. По его мнению, они связаны не только с поднятием духа в честь Дня Вооруженных сил, но и с предстоящими переговорами «нормандской четверки».

- Зеленский подготавливает почву к переговорам «нормандской четверки», которые пройдут 9 декабря, обозначая таким образом позицию Украины. Но при этом президент Украины вряд ли будет говорить о Крыме на саммите, потому что Владимир Путин точно обозначил свою позицию, говоря о том, что вопрос закрыт. А нормандский формат касается только Минских соглашений и конфликта на юго-востоке Украины, - заключил Батурин.

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