2020-04-22T18:38:16+03:00
Политика

«Это свинство»: Аксенов ответил чиновникам Украины, обвинившим Крым в замалчивании эпидемии

По мнению политиков незалежной, в республике скрывают реальные данные по коронавирусу
Надежда ДАЦЮК
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Сергей Аксенов. Фото: пресс-служба главы РКСергей Аксенов. Фото: пресс-служба главы РК
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Затрагивая тему Крыма, украинский чиновник решил «напомнить о фантомных болях украинской власти». Такое мнение выразил глава Крыма Сергей Аксенов в ответ на заявление посла незалежной в Чехии о том, что власти полуострова якобы «преуменьшают масштабы» ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе.

- Мир занят борьбой с пандемией, ему не до проблем Киева, вот украинский чиновник и решил таким способом напомнить о фантомных болях украинской власти. Использовать для этого тему пандемии, от которой страдают все, в том числе, и сама Украина - это, конечно, свинство, - написал Сергей Аксенов в соцсетях.

Также глава Крыма назвал украинские власти «врунами и демагогами», которые обвиняют других в «своих собственных грехах и переваливают с больной головы на здоровую».

- Плачевное состояние украинской медицины, а также общий бардак и деградация страны дают серьезные основания сомневаться как раз в официальной коронавирусной статистке Украины, которая вряд ли отражает реальную ситуацию, - отмечает Аксенов.

Напомним, что в Крыму до 30 апреля действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Выходить на улицу не рекомендуется без особой надобности. Также не разрешена работа многих предприятий на полуострове. На 22 апреля в Крыму зафиксирован 51 случай заражения коронавирусной инфекцией, 23 человека выписаны из больниц. Еще 28 продолжают лечение в медучреждениях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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