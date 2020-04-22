«Это свинство»: Аксенов ответил чиновникам Украины, обвинившим Крым в замалчивании эпидемии

Затрагивая тему Крыма, украинский чиновник решил «напомнить о фантомных болях украинской власти». Такое мнение выразил глава Крыма Сергей Аксенов в ответ на заявление посла незалежной в Чехии о том, что власти полуострова якобы «преуменьшают масштабы» ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе.

- Мир занят борьбой с пандемией, ему не до проблем Киева, вот украинский чиновник и решил таким способом напомнить о фантомных болях украинской власти. Использовать для этого тему пандемии, от которой страдают все, в том числе, и сама Украина - это, конечно, свинство, - написал Сергей Аксенов в соцсетях.

Также глава Крыма назвал украинские власти «врунами и демагогами», которые обвиняют других в «своих собственных грехах и переваливают с больной головы на здоровую».

- Плачевное состояние украинской медицины, а также общий бардак и деградация страны дают серьезные основания сомневаться как раз в официальной коронавирусной статистке Украины, которая вряд ли отражает реальную ситуацию, - отмечает Аксенов.

Напомним, что в Крыму до 30 апреля действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Выходить на улицу не рекомендуется без особой надобности. Также не разрешена работа многих предприятий на полуострове. На 22 апреля в Крыму зафиксирован 51 случай заражения коронавирусной инфекцией, 23 человека выписаны из больниц. Еще 28 продолжают лечение в медучреждениях.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эксперт объяснил, зачем Зеленский продолжает обещать вернуть Крым и Донбасс

Очередные заявления из Киева прозвучали в День Вооруженных сил Украины (подробнее)

В Крыму ответили на планы США вернуть полуостров Украине с помощью коронавируса

Глава республики Сергей Аксенов предложил американским политикам лично посетить регион (подробнее)