Крым перестал принимать на отдых организованные группы детей
До полной стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе власти Крыма приняли решение о приостановке приема организованных групп детей из других регионов России на полуостров.
Соответствующий указ подписал глава региона Сергей Аксенов.
- Приостановить в гостиницах и иных средствах размещения бронирование мест, прием и размещение организованных групп детей, прибывающих на территорию РК из других субъектов РФ для участия в различных мероприятиях туристической направленности, до стабилизации эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции, - говорится в указе на сайте местного правительства.
Также, организациям, которые участвуют в организации отдыха детей и их оздоровлении, предписано приостановить бронирование мест, прием и размещение детей, за исключением тех, кто проживает в Крыму и Севастополе.
Отметим, что согласно данным на 3 июля 2020 года, всего в Крыму новым коронавирусом заразились 6 человек. Всего на текущий период в республике зарегистрировано 712 случаев COVID-19. Лечение в медицинских учреждениях проходят 131 человек, выписано с выздоровлением - 553.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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