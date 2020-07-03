Крым перестал принимать на отдых организованные группы детей

До полной стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе власти Крыма приняли решение о приостановке приема организованных групп детей из других регионов России на полуостров.

Соответствующий указ подписал глава региона Сергей Аксенов.

- Приостановить в гостиницах и иных средствах размещения бронирование мест, прием и размещение организованных групп детей, прибывающих на территорию РК из других субъектов РФ для участия в различных мероприятиях туристической направленности, до стабилизации эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции, - говорится в указе на сайте местного правительства.

Также, организациям, которые участвуют в организации отдыха детей и их оздоровлении, предписано приостановить бронирование мест, прием и размещение детей, за исключением тех, кто проживает в Крыму и Севастополе.

Отметим, что согласно данным на 3 июля 2020 года, всего в Крыму новым коронавирусом заразились 6 человек. Всего на текущий период в республике зарегистрировано 712 случаев COVID-19. Лечение в медицинских учреждениях проходят 131 человек, выписано с выздоровлением - 553.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что изменится в Крыму с 1 июля 2020 года: Курортный сезон стартует официально

Мы собрали весь перечень изменений в Крыму с 1 июля 2020 года (подробнее)