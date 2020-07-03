2020-07-03T17:39:51+03:00
Общество

Крым перестал принимать на отдых организованные группы детей

Посещать санатории и заселяться в гостиницы могут только юные крымчане и севастопольцы
Никита ПОЛЬКО
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Запрет не распространяется на другие категории туристов.Запрет не распространяется на другие категории туристов.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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До полной стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе власти Крыма приняли решение о приостановке приема организованных групп детей из других регионов России на полуостров.

Соответствующий указ подписал глава региона Сергей Аксенов.

- Приостановить в гостиницах и иных средствах размещения бронирование мест, прием и размещение организованных групп детей, прибывающих на территорию РК из других субъектов РФ для участия в различных мероприятиях туристической направленности, до стабилизации эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции, - говорится в указе на сайте местного правительства.

Также, организациям, которые участвуют в организации отдыха детей и их оздоровлении, предписано приостановить бронирование мест, прием и размещение детей, за исключением тех, кто проживает в Крыму и Севастополе.

Отметим, что согласно данным на 3 июля 2020 года, всего в Крыму новым коронавирусом заразились 6 человек. Всего на текущий период в республике зарегистрировано 712 случаев COVID-19. Лечение в медицинских учреждениях проходят 131 человек, выписано с выздоровлением - 553.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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