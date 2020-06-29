Что изменится в Крыму с 1 июля 2020 года: Курортный сезон стартует официально

В Крыму 1 июля официально стартует курортный сезон. Отелям и другим средствам размещения можно принимать гостей из других регионов РФ. Для возобновления работы все объекты размещения должны подать уведомление на сайт правительства Крыма, тем самым взяв на себя обязательства выполнять рекомендации Роспотребнадзора по санэпидрежиму. Основное требование - в случае заболевания гостя всех с ним контактирующих лиц изолировать от окружающих и обеспечить проживание и питание на 14 дней карантина.

ИДЕМ В КИНО

С 1 июля снимаются ограничения на работу концертных и кинозалов, аквапарков и бассейнов. детских игровых комнат, лабиринтов, закрытых плавательных бассейнов, тренажерных и фитнес-залов, батутных центров, водных аттракционов, бань и душевых, спа- комплексов, аквапарков, саун.

ГОТОВНОСТЬ ПЛЯЖЕЙ

К 1 июля все пляжные территории полуострова должны быть готовы к приему отдыхающих. Этим летом планировали к открытию 440 пляжей, для чего их пользователи должны провести исследование проб грунта и морской воды, обследование морского дна, организовать спасательный пост и обучить матросов-спасателей.

На входе туристов должен встречать информационный щит с указанием номера пляжа, данных пользователя, номерами спасательных служб и правилами безопасности.

НА ЭЛЕКТРИЧКЕ В АНАПУ

С 1 июля возобновится пригородное железнодорожное сообщение по Крымскому мосту. Рельсобус будет выходить дважды вдень из Феодосии, останавливаться в Керчи и довозить пассажиров до Анапы. Один раз в день его маршрут проходит от Керчи.

Билеты можно купить на станциях в Керчи и Феодосии. Также в рельсовых автобусах работают кассиры. Цена билета в одном направлении - 439 рублей, а время в пути - 2 часа.

ИЗ ПОЕЗДА В АВТОБУС К МОРЮ

С 1 июля пассажиры поездов «Таврия» могут воспользоваться возможностью добраться на побережье от железнодорожных станций. От станции Владиславовка можно доехать до Судака с остановками в Феодосии и Коктебеле, из Симферополя автобусы курсируют до Ялты с остановками в Алуште и Гурзуфе, также из Симферополя можно добраться до Севастополя и до Евпатории с остановкой в Саках, из Севастополя - до Алупки с остановкой в Форосе.

Расписание автобусов составлено под прибытие поездов дальнего следования. Ознакомиться с ним, а также приобрести билет, можно на сайте перевозчика grandtrain.ru. Помимо побережья, автобусами можно доехать из Севастополя в Симферополь и обратно.

ЧТО ОСТАЛОСЬ ПОД ЗАПРЕТОМ

До особого распоряжения в Крыму сохраняются требования по термометрии в транспортных узлах региона, на производствах, в муниципальных органах и объектах сферы услуг.

В общественных местах обязательно использовать лицевые маски, хотя их отсутствие остается безнаказанным, и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Пока действует режим повышенной готовности к ЧС из-за коронавируса, в Крыму запрещено проводить массовые мероприятия, в том числе публичные, деловые, спортивные, культурные, развлекательные.

Сохраняется мораторий на прием и выезд организованных детских групп за пределы региона, деятельность хостелов, конференций и выставок.

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