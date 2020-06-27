2020-06-27T09:44:09+03:00
Общество

С 1 июля начнет ходить рельсовый поезд Керчь-Анапа

Движение было закрыто три месяца
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Сергей Бороздин/FacebookФото: Сергей Бороздин/Facebook
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Рельсовый поезд Керчь-Анапа возобновит движение с 1 июля. Как сообщили в пресс-службе министерства транспорта Крыма, пригородное железнодорожное сообщение будет осуществляться тремя оборотными рейсами в день.

- Два из них по маршруту Феодосия - Анапа и один рейс Керчь - Анапа, – уточнили в Минтрансе.

Перевозить пассажиров будут трехвагонные составы, а билеты можно купить на станциях в Керчи и Феодосии. Также в рельсовых автобусах будут работать кассиры.

При этом посадка на станции, не оборудованной кассами, обойдется дешевле, поскольку не будет взиматься дорожный сбор в 15 рублей.

Напомним, что рельсовый поезд между Анапой и Керчью был запущен 7 марта. Однако 2 апреля движение было остановлено из-за угрозы распространения коронавируса. Цена билета в одном направлении – 439 рублей, а время в пути – 2 часа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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