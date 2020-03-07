Поезд «Керчь-Анапа» в первый рейс провожали с духовым оркестром

В Керчи устроили настоящий праздник по поводу запуска пригородного поезда«Керчь-Анапа».

Начало движения пригородного поезда - это особое событие для всего Крыма. Фото: Сергей Бороздин/FB

- Сегодня в городе знаменательное событие, - сообщил Сергей Бороздин, глава администрация города Керчи Республики Крым, на своей странице в соцсети. - Впервые на перрон железнодорожного вокзала города-героя Керчи подан пригородный поезд №6807 сообщением Керчь-Анапа, который уже в 14.38 по МСК времени отправился в путь.

Керчане пришли на вокзал, чтобы стать участниками знаменательного события. Фото:Сергей Бороздин/FB

Сотни жителей приморского города-героя пришли на вокзал, где власти организовали праздничный концерт: артисты пели, плясали, играли на различных музыкальных инструментах.

Музыканты выступали на железнодорожном вокзале. Фото: Сергей Бороздин/FB

Особую нотку торжественности мероприятию, как заведено с испокон веков, придал духовой оркестр.

Духовой оркестр придал мероприятию особую торжественность. Фото: Сергей Бороздин/FB

Праздничный туш звучал не просто так.

Рельсовый автобус сделал Керчь и весь Крым еще ближе к материковой части Российской Федерации.

- С открытием Крымского моста значительно вырос туристический поток между Анапой и Керчью, - отметил глава города-героя. Многие жители нашего города и Тамани стали работать и учиться на соседнем берегу. - Потому развитие регулярного пригородного сообщения стало важным, как для крымчан, так и жителей Краснодарского края.

Совсем недавно, в декабре через Керченский пролив пошли поезда, которые соединили Москву, Санкт-Петербург, Симферополь и Севастополь. И вот, начал курсировать пригородный поезд – поток движения по Крымскому мосту нарастает, становится мощнее.

Уже есть и расписание движения пригородного рельсового автобуса: три рейса с Кубани в Крым и столько же в обратном направлении в пятницу и выходные дни, в будни – по два рейса.

Дорога от Керчи до Анапы занимает два часа. Стоимость билета до конечной станции – 439 рублей. Проездные документы можно приобрести в железнодорожных кассах и в интернете, на официальном сайте перевозчика - Южной пригородной пассажирская компании.