2020-06-09T16:47:22+03:00
Общество

Туристов из других регионов России ждут в Крыму уже с 1 июля

Отелям и гостиницам разрешили продавать путевки с 9 июня
Надежда ДАЦЮК
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Туристы уже едут в Крым, но официальных объектов размещения здесь пока нетТуристы уже едут в Крым, но официальных объектов размещения здесь пока нетФото: Архив "КП"
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Все граждане Российской Федерации смогут приехать в Крым на отдых с 1 июля. Соответствующий указ главы Крыма опубликован на портале правительства. Отелям и другим средствам размещения дали зеленый свет на продажу путевок с сегодняшнего дня.

- Хочу обратить внимание граждан и руководителей объектов курортной сферы на необходимость соблюдения всех мер безопасности и рекомендаций Роспотребнадзора, - отмечает глава Крыма Сергей Аксенов.

При этом председатель парламентского комитета по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк подчеркивает, что делать прогнозы по туристическому сезону-2020 пока рано, поскольку еще не сняты ограничения по авиа- и ж/д перелетам, а также неясно, сколько объектов для размещения туристов сможет открыться.

- Делать прогнозы по количеству туристов можно будет только после полного снятия всех ограничений. У нас в Крыму полторы тысячи крупных объектов размещения и 2,5 тысячи – малых. Но пока непонятно, сколько из них откроется, и как они будут выполнять требования Роспотребнадзора, - заявил КП-Крым Черняк.

Напомним, что крымские отели и санатории открываются для местных жителей с 15 июня. Но если в отеле обнаружат больного коронавирусом, расходы на обсервацию всех контактирующих с ним должен взять на себя сам отель.

Обязательная обсервация, как и режим самоизоляции, для приезжих из других регионов России в Крыму отменяют с 15 июня. Но это не отменяет того, что в аэропорту, на Крымском мосту и железнодорожных вокзалах будут проверять приезжающих на признаки ОРВИ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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