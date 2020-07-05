Коронавирус в Крыму, последние новости на 5 июля: 38 новых случаев заражения

ЖИТЕЛИ ДНР И ЛНР МИНУЮТ ОБСЕРВАЦИЮ

При въезде в Крым жителей Донецкой народной республики и Луганской народной республики с российским паспортом на руках не отправят в обсервацию. Соответствующие изменения внес в указ глава РК Сергей Аксенов.

- За исключением граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территориях Донецкой народной республики и Луганской народной республики при наличии паспорта гражданина РФ, - прописано в документе, опубликованном на официальном портале крымского правительства.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

На 5 июля в Крыму 38 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщил на своей странице глава РК Сергей Аксенов.

- 1 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 33 – при проведении противоэпидемических мероприятий, 4 – при скрининге здоровых лиц. Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия, – написал Аксенов на своей странице в ВКонтакте.

Данные Минздрава РК по ситуации с ковидом в регионе. Фото: Минздрав РК.

ЗА ИСТЕКШИЕ СУТКИ ВЫЗДОРОВЕЛО 3 ЧЕЛОВЕКА

С начала пандемии в Крыму зарегистрировали 761 случай заражения коронавирусом. 38 завезли из-за границы, 95 – из других регионов России. 551 зараженный человек самостоятельно обратился за медпомощью, 77 – при лабораторном скрининге здоровых.

За сутки обследовали 2099 человек. Успешно перенесли болезнь 568 человек, из них 3 за истекшие сутки.

СЕВАСТОПОЛЬ

В Севастополе за сутки подтвердили коронавирус у шести человек, сообщили в пресс-службе городского правительства. Двое приехали в Севастополь на отдых, другие два вернулись с материка на полуостров. Еще два человека подхватили вирус при общении с зараженными.

Всего заболевших в Севастополе 245 человек, из них 5 скончались. 189 же пациентов успешно побороли болезнь.

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