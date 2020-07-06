Где на дорогах Крыма стоят «треноги»: Полный список мест с камерами видеонаблюдения

Появилась официальная информация о том, где в Крыму с 6 по 12 июля автолюбители могут натолкнуться на «треноги», фиксирующие превышение скорости и прочие нарушения правил дорожного движения.

Как сообщает пресс-служба МВД России по республике, передвижные комплексы автоматизированной фиксации нарушений стоят там, где чаще всего происходят ДТП. Их режим работы с 8.00 утра до 18.00 вечера.

Нужно отметить, что не всем по душе эти устройства, поэтому отдельные автолюбители пытаются их нейтрализовать огнетушителем.

Где размещаются передвижные комплексы:

СИМФЕРОПОЛЬ

ул. Карла Маркса, 40 - ул. Толстого

ул. Карла Маркса, 28 - ул. Жуковского

ул. Александра Невского, ул. Жуковского - ул. Серова

ул. Александра Невского 9 - Суворовский спуск

ул. Александра Невского, Суворовский спуск - ул. Толстого

ул. Александра Невского, 27 - ул. Речная

ул. Гагарина ул., от ул. Киевская до ул. Железнодорожная

ул. Гагарина ул., ул. Ким до бул. Ленина

ул. Гагарина ул., ж/д вокзал

пр. Кирова

от кафе «ЕВА» до ТЦ «Ассорти- продукт»

от ТЦ «Берг» до ул. Горького

от ул. Горького до ул. Гоголя

от ул. Гоголя до магазина «Медоборы»

ул. Севастопольская

от ул. Крылова до ул. Чехова

от ул. Чехова до ул. С. Ценского

от ул. С. Ценского до ул. Некрасова

пр.Кирова «Ассорти- продукт»

ул. Жуковского 24-22

ул. Жуковского, от ул. Гоголя до ул. Самокишау

ул. Павленко ул., от ул. Казанская до ул. К. Маркса

от бул. Ленина, 7 до ул. Гагарина

ул. Гагарина -

от магазина «Яблоко» до ул. Семашко

от ул. Железнодорожная до пл. Московская

ул. Невского, от ул. Толстого до пер. Галерейный

Бульвар Ленина, 5-7

ул. Семашко

«Аэропорт Симферополь» -

въезд в Аэрокомплекс

3-ая полоса Аэрокомплекса

выезд с парковки №2 Аэрокомплекса,

выезд с парковки №2 Аэрокомплекса

3-я полоса перед Аэрокомплексом

2-аяполоса перед Аэрокомплексом

СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН

автодорога «Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта» -

633 км + 800м. (поворот на село Красная Зорька);

637 км + 800м. (поворот на поселок городского типа Гвардейское);

643 км. (поворот на село Урожайное); 647 км + 900м. (село Аграрное);

648 км + 200м. (поворот на поселок городского типа Молодежное);

автодорога «Красноперекопск – Симферополь» -

96 км. (поворот на село Новый Сад);

100 км. (поселок городского типа Гвардейское);

105 км. (село Маленькое);

«Саки – Орловка – Равнополье» до автодороги «Симферополь – Николаевка», с 4 км+ 500 м. (село Равнополье)

БАХЧИСАРАЙ И БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН

ул. Фрунзе - от д.95 до ул. Гагарина; д.52 до д.46А

ул. Македонского ул., от д.1 до д.15

ул. Ленина - от ул. Спаи до ул. Пушкина; от ул. Октябрьская до Ханского Дворца; от Ханского Дворца до ул. Зои Космодемьянской; от д.100 до ул. Школьная; от д.92 до ул. Спаи автодорога «Песчаное-Почтовое», с 14 км по 15 км; 7 км. + 885м. (село Вилино)

АЛУШТА

автодорога «Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта» -

704 км. + 600м;

705 км. + 110м

ЕВПАТОРИЯ

автодорога «Евпатория – Мирный (Сакский район)» -

с 10 км. по 11 км;

с 17 км. + 500м. по 18 км. + 500м;

с 21 км. по 22 км;

автодорога «Симферополь – Евпатория» -

55 км. + 300м. (город Евпатория);

58 км. + 700м. (город Евпатория);

55 км. + 550м. (город Евпатория);

55 км. + 700м. (город Евпатория);

улица 2-ой Гвардейской Армии, от дома №91 А до дома №111 (город Евпатория)

ТРАССА ТАВРИДА

автодорога «Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь»

с 11+300 по 11+800 км;

с 56 по 58 км;

с 41 по 45 км;

с 36 по 37 км;

72 км + 700м;

75 км + 900м;

78 км + 015м;

82 км + 820м;

99 км + 700 м.;

107 км + 700 м.;

138 км + 500 м.;

175 км. + 100м.

ЯЛТА

автодорога «Гончарное – Ялта», 52 км. + 900м. (поселок Ливадия);

автодорога «Ялта – Севастополь»

5 км. + 20м. (г. Ялта);

7 км. + 300м. (г. Ялта);

7 км. + 700м. (г. Ялта);

с 11 км. + 900м. по 12 км. + 100 м;

20 км. + 700м (г. Алупка);

21 км. + 100м (г. Алупка);

22 км. + 500м;

26 км. + 600м;

31 км. + 200м;

40 км. + 750м

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН

Автодорога «Черноморское – Евпатория»

6 км. + 500м.;

31 км. + 500м.;

35 км. + 500м

САКИ

ул. Симферопольская, 20; 27; 25-27;

ул. Советская, 33-27; 13-32; 2

ул. Пионерская, 1

ул. 9 Героев, 18-14

от пер. Ковалева 16 до ул. Пионерской, 1

пер. Ковалева, 16

ул. Гайнутдинова, 2; 3

ул. Курортная, 2

ул. Старикова, 19-27

ул. 13-го Апреля, 12-2; 1-13;

от ул. Кузнецова,18 до ул. Ленина;

ул. Ленина ул., 15-17;

ул. Строительная пр., 22

ЕВПАТОРИЯ

пр. Победы, от «Спутника», 2 до ул. Чапаева

ул. Советская, 11; 3

ул. Некрасова, от ул. Советской до ул. 60 лет ВЛКСМ

ул. Шевченко, 35-37; от 37 до ул. Кирова

ул. Кирова ул., 35А; 21; 13-7

ул. Гоголя, 24-28

ул. Ленина, 17; 5-3; 3-1; 2-4

ул. Братьев Буслаевых, 17-7

ул. Революции, 34-43

ул. Караева, от д.9 до д.1

ул. Революции, 34-36

ул. Пионерская ул., от ул. Демышева до ул. 13 Ноября

ул. Д. Ульянова ул., 2-10; 48-52; 13-7

ул. Интернациональная, 63; 63-61

ул. Некрасова, 45-40А; 54-70; 39-37

ул. 60 лет Октября, 34/5 - 22А

ул. Крупской, 44Б-60

ул. Интернациональная, 109-99; 99-105А

автодорога «Симферополь-Евпатория», 62 км

КЕРЧЬ

ул. Маршала Еременко – от ул. Шлагбаумская до ул. М Еременко 11 В; от д. 11 В до ул. Мирошника; от ул. Мирошника до М Еременко, д. 30 Д

ул. Гайдара, от д. 9 до д. 6/1;

ул. Пролетарская, от ул. Володи Дубинина до ул. Кирова

ул. Кирова, от ул. Пролетарской до ул. Карла Маркса

ул. Володи Дубинина, от ул. Карла Маркса до ул. Пролетарской

ул. Кирова, от ул. Карла Маркса до ул. Советской

ул. Советская, от д. 9/16 до пер. Советский

ул. Советская, от пер. Советский до д. 20

ул. Советская, от ул. Козлова до ул. Циолковского

ул. Володи Дубинина, от ул. Советской до пер. Кооперативный

пр-д Адмиралтейский, от пер. Демитрова до ул. Театральной

ул. Свердлова, от д. 4, до д.6; от д. 12, до ул. Театральная

от Карла Маркса до улицы Пролетарской

ул. Сергея Борзенко, от ул. Кирова до ул. Юных Ленинцев

ул. Сергея Борзенко, от д. 44 до ул. Кирова

ул. Маршала Еременко, от ул. Юных Ленинцев до д. 38

ул. Горького, от д. 30 до ул. Пошивальникова

ул. Сморжевского - от ул. Генерала Петрова до д. 6; от Кирова до д. 6

ул. Госпитальная, от ул. Пирогова до ул. Крупской

ЯЛТА

п. Гаспра, Алупкинское шоссе, от д.4/2 до д.5А; д.26; от д.28 до пер Курчатова; от д.58 до конца населенного пункта «Кореиз»

п. Алупка, Алупкисноке шоссе, от Дворцового шоссе 26д. до конца населенного пункта «Алупка»

п. Кореиз , Алупкинское шоссе: от д.15Г до пер. Курчатова; от д.9 до пер. Юсуповский; от населенного пункта «Кореиз» до санатория «Морской прибой»;

п. Гаспра, Алупкинское шоссе, от д.5А до д.4/2

Коммунаров, от д.7А до д.12

Гоголя ул., от ул. Севастопольская до набережной имени В.И. Ленина

набережная имени В.И. Ленина, от д.35 до ул. Сеченова

ул. Сеченова, от набережной имени В.И. Ленина до ул. Володарского

ул. Гоголя, от д.6 до д.2

набережная имени В.И. Ленина, от д.35 до д.39

ул. Сеченова, от ул. Володарского до набережной имени В.И. Ленина

набережная имени В.И. Ленина, от ул. Сеченова до набережной имени В.И. Ленина д.39

ул. Севастопольская, от ул. Володарского до ул. Гоголя

ул. Маршака ул., от д.11 до д.9А

ул. Ломоносова ул., д.1

ул. Партизанская - от ул. Кирова до ул. Чехова; от ул. Чехова до пер. Партизанский

ул. Екатерининская, от д.22 до д.8

ул. Дражинского - от д.7 до ул. Данченко; от д.31В до поворота на санаторий АНИИ им. Сеченова; от поворота на санаторий АНИИ имени Сеченова до ул. Средне-Слободская

ул. Московская - от д. 1А до д.5; от д.11 до д.13; от д.23 до ул. Руданского; ул. Руданского до ул. Московская д.31В; от д.35 до д.43А; от ул. Дзержинского до ул. Московская д.53; л., от д.55 до д.57; от д.57 до д.65

ул. Киевская - от д.12 до д.8; от д.7 до д.5; от д. 3 до д.24/1; от д.24 до д.22; от д.20 до ул. Тренева;

ул. Тренева – от ул. Киевская до д.3; от д.3 до ул. Киевская

ул. Киевская – от д.1 до ул. Карла Маркса; от остановки пл. Советская до ул. Карла Маркса

ул. Садовая - от д.3 до ул. Карла Маркса; от д.4 до ул. Войкова

СУДАК

ул. Ленина - от ул. Морская до ул. Курортное шоссе; от д.85А до ул. Кипарисовая; от д.79А до ул. Октябрьская; от д.61 до ул. Гагарина; от д.53 до ул. Мира; от д.43/2 до ул. Яблоневая; от д.41 до д.35Б; от д.33А до ул. Маяковского; от д.25 до ул. Гвардейская; от ул. Гвардейская до д.20; от ул. Консульская до ул. Морская; от д.76 до ул. Первомайская; от д.68 до д.48А; от д.40 до ул. Яблоневая; от д.30 до ул. Маяковского

ул. Гагарина - от д.2 до ул. Партизанская; от д.3 до ул. Ленина

ФЕОДОСИЯ

ул. Галерейная, от ул. Советской до пер. Галерейный

ул. Куйбышева - от ул. Галерейной до д. № 23; от ул. Украинской до Куйбышева д. №9

ул. Советская - от ул. Победы до ул. Галерейной; от д.№4 до д.№8

ул. Украинская - от д.№25 до д.№ 23; ул. Украинская, от д. №21 до д. №17; от д. №11 до ул. Земской

АЛУШТА

ул. Комсомольская, от д. 20 до д. 6к1А; от д. 1А до ул. Глазкрицкого

ул. Глазкрицкого - от ул. Комсомольской до д. 8; от д. 15 до д. 7 А; от д. 7 до ул. Комсомольской; ул. Комсомольская - от ул. Глазкрицкого до д. 1 А; от д. 1А до ул. Набережная

ул. Набережная - от д. 6А до ул. Глазкрицкого; от ул. Глазкрицкого до д. 16-Е

ул. Набережная - от 16-Е до 22; от д. 29 до д. 16 Е; от д. 16-е до ул. Глазкрицкого

ул. Глазкрицкого, от ул. Набережной до ул. Комсомольской

ул. Набережная, от ул. Глазкрицкого до ул. Комсомольской

ул. Набережная, от ул. Комсомольской до 1

ул. Ленина, от ул. Октябрьской до д. 3

ул. Октябрьская, от ул. Краснофлотской до д. 12

ул. Октябрьская, от д. 12 до ул. Краснофлотской

ул. Горького, д. 80 до ул. Первомайской

ул. Симферопольская, от д. 2 до д. 14; от д. 20 до ул. Партизанская; от д. 11 до ул. Виноградной; от д. 3/1 до ул. ш. Ялтинское

ул. Ялтинская, от ул. Симферопольская до д. 12

ул. Горького, от д. 63 до 55; от д. 55 до 41; от д. 39 до 31; от д. 27 до д. 15-А; от д. 15-А до д. 9-Б; от д. 4 до Генуэзский туп.; д. 9-А; от д. 4 до д. 8; от д. 18 до д. 28

ул. Владимира Хромых, д. 29; от д. 29 до д. 14

ул. 15 Апреля, от ул. Владимира Хромых д. 3 до д. 17; ул. 15 Апреля, от д. 17 до д. 13; ул. 15 Апреля, от д. 6 до д. 10

ул. Ленина, д. 24

пер. Спортивный, от ул. Ленина д. 7

ул. Ленина, от д. 37-Б до д. 31

ул. Таврическая, от ул. Горбачевой до д. 2; от д. 2 до д. 4; от д. 1 до ул. Горбачевой; от д. 17 до ул. Снежковой

ул. Судакская, от д. 2 до д. 10

ул. Красноармейская, от д. 9 до ул. Перекопской; от д. 14 до д. 20; от д. 20 до д. 38

ДЖАНКОЙ

ул. Интернациональная, от ул. Толстого до пер. Ленинградский

ул. Интернациональная, от ул. К.Маркса до ул. Ленина

ул. Интернациональная, от ул. Толстого до д.195

ул. Октябрьская, от ул. Красноармейская до ул. Калинина

ул. Октябрьская, от д.69 до ул. Красноармейская

ул. Толстого, от ул. Интернациональная до д.18

ул. Толстого , от ул. Свердлова до ул. Интернациональная

ул. Калинина , от ул. Октябрьская до ул. Интернациональная

ул. Калинина, от ул. Интернациональная до пер. К. Маркса

ул. Калинина, от д.23 до ул. Р. Люксембург

ул. Калинина, от ул. Р. Люксембург до ул. Крымская

АРМЯНСК

ул. Иванищева, от ул. Сопина до д.13 МКР имени Г.Васильева

ул. Иванищева, от д.13 МКР имени Г.Васильева до ул. Сопина

ул. Сопина, от д.7 до ул. Гайдара

ул. Сопина, от ул. Гайдара до д.7

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