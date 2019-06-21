В Евпатории треногу «обработали» огнетушителем: ЧП взволновало соцсети
В соцсети набирает популярность 55-секундный ролик, на котором видно, как прямо из окна легковушки «обрабатывают» треногу из огнетушителя: тысячи просмотров, сотни лайков и комментариев.
- Дело было в Евпатории, в окрестностях гостинично-развлекательного комплекса «Солнышко», - сообщают в соцсетях очевидцы инцидента.
Сначала машина подрулила поближе. Фото: кадр видео
Красная легковушка подруливает к переносному комплексу фиксации нарушений ПДД.
Машина притормаживает, опускаются стекла окна и оттуда высовывается рука с красным баллоном.
Треногу начали "тушить". Фото: кадр видео
Раз-два! Белесое облако порошковой начинки огнетушителя окутывает треногу.
Неизвестный щедро, не жалея содержимого баллона, «орошает» специальную технику.
Последний "залп" и легковушка уезжает. Фото: кадр видео
Контрольный «выстрел» и машина уезжает восвояси, сливаясь с общим потоком транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU