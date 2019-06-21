В Евпатории треногу «обработали» огнетушителем: ЧП взволновало соцсети

СЕГОДНЯ 13:14 2019-06-21T13:28:42+03:00

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В соцсети набирает популярность 55-секундный ролик, на котором видно, как прямо из окна легковушки «обрабатывают» треногу из огнетушителя: тысячи просмотров, сотни лайков и комментариев.

- Дело было в Евпатории, в окрестностях гостинично-развлекательного комплекса «Солнышко», - сообщают в соцсетях очевидцы инцидента.

Сначала машина подрулила поближе. Фото: кадр видео

Красная легковушка подруливает к переносному комплексу фиксации нарушений ПДД.

Машина притормаживает, опускаются стекла окна и оттуда высовывается рука с красным баллоном.

Треногу начали "тушить". Фото: кадр видео

Раз-два! Белесое облако порошковой начинки огнетушителя окутывает треногу.

Неизвестный щедро, не жалея содержимого баллона, «орошает» специальную технику.

Последний "залп" и легковушка уезжает. Фото: кадр видео

Контрольный «выстрел» и машина уезжает восвояси, сливаясь с общим потоком транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU