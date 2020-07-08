2020-07-08T15:04:16+03:00
Общество

Власти ожидают падение туристического потока в Крым на 15%

Несмотря на это, большинство гостиниц в республике забронировано до сентября
Никита ПОЛЬКО
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Большинство отелей уже забронировано, на пляжах полно отдыхающих.Большинство отелей уже забронировано, на пляжах полно отдыхающих.Фото: Михаил ПАТЛИС
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В сезоне 2020 года туристический поток в Крым упадет примерно на 15%. Причина в том, что фактически вся курортная сфера в республике запустилась с опозданием на 2 месяца. Тем не менее, в июле и августе отдыхающих, которые посетят Крым, будет значительно больше, чем в эти же месяцы 2019 года.

- В прошлом году у нас было более 7 миллионов туристов. Сегодня мы видим, что динамика за июль и август зашкаливает. По количеству туристов за эти месяцы мы превысим показатели прошлого года, - заявил глава Крыма Сергей Аксенов во время онлайн пресс-конференции 8 июля.

По его словам, давать какие-либо прогнозы относительно этого курортного сезона невозможно. Тем не менее, в целом падение турпотока Крым ощутит.

Несмотря на это отели и гостиницы республики среднего ценового сегмента уже забронированы до сентября.

- Остались отдельные люксовые номера, и есть номера, от которых отказывались, - отметил Аксенов.

Он считает, что цены на отдых в Крыму не стали выше, но отдельные случаи подорожания номерного фонда все же есть.

- Были отказы от путевок, которые были проданы в апреле, мае. Туроператорам надо было возвращать деньги. На отдельный сегмент рынка, конечно, произошло определенное повышение. При этом массового повышения цен нет, - заверил лава региона.

Заявки на открытие подали 650 объектов размещения, каждый день власти получают до 60 новых заявок от отелей, готовых открыться.

Проверять соблюдение социальной дистанции на пляжах невозможно. Фото: Михаил ПАТЛИС

Проверять соблюдение социальной дистанции на пляжах невозможно.Фото: Михаил ПАТЛИС

Что касается ситуации с распространением в республике новой коронавирусной инфекции, то, по словам Аксенова, даже новые вспышки заражения ковидом не смогут повлиять на начавшийся курортный сезон.

Рекордные показатели заболеваемости, которые были зафиксированы в Крыму на прошлых выходных, глава республики объяснил массовым заражением на стройплощадке среди рабочих. Тогда, напомним, за сутки коронавирус подтвердили у 38 человек.

- Скачки связаны с тем, что заражения произошли в конкретном очаге. В данном случае это строительный объект. Это не по всей республике, а локальная ситуация. Не исключено, что на строительной площадке может быть еще 20-30 заражений, - подчеркнул Аксенов.

Именно поэтому власти не видят смысла возвращаться к обязательно обсервации приезжих даже в том случае, если заболеваемость ковидом на полуострове буде расти.

- Курортный сезон начался, и любые решения, связанные с откатом назад, в части решения об открытии бизнеса, могут иметь еще худшие последствия, - отметил глава РК и добавил, что стоит научиться выживать в тех условиях, которые сегодня есть и ожидать появления вакцины.

Сегодня на пляжах Крыма идет информирование отдыхающих о мерах предосторожности и обязательном соблюдении социальной дистанции. Однако проверить, действительно ли туристы соблюдают эти рекомендации – невозможно.

- В санаториях и отелях еще можно проверить, соблюдается ли социальная дистанция. Но на других пляжах это сделать невозможно, - заявил Аксенов.

Напомним, что всего с начала пандемии в Крыму зарегистрировано 804 случая заражения коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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