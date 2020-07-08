Как власти Ялты вынуждают водителей нарушать ПДД

Процесс изменения дорожной разметки в Ялте, начавшийся в начале июня, вызвал волну возмущений среди местных жителей. В теории принятые нововведения были призваны уменьшить число заторов на въезде в город.

Всего, по словам министра транспорта Крыма Сергея Карпова, в Ялте будет ликвидировано 7 примыканий с левым поворотом из 19 существующих. Из 22 левых поворотов по основному ходу останется всего 14, что позволит увеличить интенсивность движения на дороге и уменьшить количество заторов. Задумка хорошая, но как бывает, подкачала реализация.

Одно время после нанесения новой разметки на Южнобережном шоссе параллельно существовала старая разметка, что вызывало у водителя искреннее непонимание, чего именно от него хотят. К тому же старые дорожные указатели противоречили новой разметке. К счастью, это продлилось недолго.

Многим ялтинцам не понравилось закрытие левых поворотов. Особые возмущения вызвало появление двойной сплошной на повороте на улицу Изобильную с Южнобережного шоссе (перед заправкой АТАН).

Там находится крупный микрорайон, и проживающим в нем водителям пришелся не по душе тот факт, что для того, чтобы повернуть на Изобильную нужно проехать несколько сотен метров до поворота на Васильевку. А чтобы выехать с Изобильной налево - нужно сначала повернуть направо, доехать до поворота на Кривошты и только там развернуться в обратном направлении.

Другим заметным нововведением стало закрытие левого поворота на бакалею и соответственно левого выезда с бакалеи (в сторону Алупки).

Особых эпитетов от ялтинцев удостоилась разметка при въезде в город со стороны Массандры. По старой, «временной» разметке на въезд работало условно две полосы. Условно потому, что места для полноценных двух там было маловато. Теперь, согласно новой разметке, на въезд - строго одна полоса. При этом одна полоса образуется из двух путем сужения в районе остановки «Дружба».

Так или иначе, но пробка на въезд в город не исчезла с появлением новой разметкой. Более того, уже имело место ДТП как раз в том месте, где две полосы сужаются в одну: 10 июня тут столкнулись «Камаз» и «Жигули».

10 июня столкнулись «Камаз» и «Жигули». Фото: Виталий Цегельник/ВК

Разобравшись с объездной трассой, дорожники пришли в центр города. Недавно на улице Кирова в районе пересечения с улицей Партизанской появилась новая разметка с указанием разных полос – для движения вперед и поворота налево. Все бы хорошо, но характерной особенностью этого участка дороги является сложившаяся традиция парковать машины возле бордюра (запрещающего парковку знака там нет).

Из-за этого тут невозможно проехать, не пересекая сплошную. То есть, не нарушив правила.

Не нарушив правила проехать не получится.Фото: Максим Глазков

Понятно, что парковаться в том месте скорее всего запретят, но пока неместных водителей данная ситуация вводит в состояние легкого ступора.

Аналогичный расклад сложился и на улице Свердлова. Здесь правый ряд полностью занят припаркованными машинами. И с новой разметкой, тем, кто едет прямо через перекресток, приходится нарушать.

Улица Свердлова, Ялта.Фото: Максим Глазков

Улица Свердлова, Ялта.Фото: Максим Глазков

Интересную ситуацию, но уже несколько другого рода, можно видеть на улице Блюхера. Линии разметки здесь на какое-то время перестали изображать параллельность и, видимо, решили ненадолго сузить пространство для маневра авто. Неизвестно кто автор этих кривых на дорожном полотне, но такие «шедевры» в интернете принято подписывать чем-то вроде: «Ад для перфекциониста».

Улица Блюхера, Ялта.Фото: Максим Глазков

Возможно, нужно время, чтобы люди привыкли ездить по новым правилам и сумели перестроить «ялтинский» менталитет. Но пока традиционные сезонные пробки в городе никуда не делись. Впрочем, возможно дорожное начальство руководствуется какими-то иными показателями эффективности.

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